Felix Alexa pune în scenă VESTUL ADEVĂRAT, la Timișoara. TNTm va avea o nouă sală în 2025

Noua stagiune a Teatrului Național din Timișoara se deschide cu spumosul spectacol ADEVĂRUL de Florian Zeller, în regia lui Radu Iacoban. Programul complet al lunii septembrie a fost anunțat de TNTm.

Stagiunea 2025-2026 înseamnă și proiecte noi, debutând cu repetiții pentru un nou spectacol, VESTUL ADEVĂRAT de Sam Sheperd, în traducerea lui Andrei Marinescu. Deopotrivă amuzantă și gravă, brutală și comică, povestea celor doi frați seduși de mirajul Hollywood-ului – Austin, un scenarist de succes și Lee, un vagabond cinic – țese admirabil „modelul din covor” al complicatelor relații de familie, într-un exercițiu de hiperrealism atât de perfect încât evenimentele par să sară dincolo de natura lor plauzibilă. Regizorul Felix Alexa, prolific și multi-premiat regizor și pedagog de teatru, trece această bijuterie dramaturgică prin filtrul inteligenței și al umorului susținut de o distribuție alcătuită din tinerii actori ai Teatrului Național, Marin Lupanciuc (nominalizare la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal, 2024, Premiul pentru cel mai bun actor la Gala HOP a Tânărului actor, 2021) și cel mai nou membru al trupei TNTm, talentatul actor și muzician Teodor Cauș, susținuți de bine-cunoscuții actori Ion Rizea (Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol  secundar, 2023) și Paula Maria Frunzetti. 
Spațiul spectacolului și costumele vor fi create de Maria Miu (Premiul UNITER pentru întreaga activitate, 2016), reputat scenograf de teatru și film, cu o carieră prodigioasă alături de nume importante ale regiei de teatru și film din România și din lume. 
Premiera spectacolului este programată pentru data de 26 octombrie 2025, la Sala Mare a Teatrului Național.

Până la finalul anului, vor fi terminate lucrările la Sala 2, Teatrul Național urmând să deschidă publicului unul dintre cele mai revoluționare spații dedicate teatrului și experimentului teatral din România, moștenirea materială, de infrastructură culturală a Capitalei Europene a Culturii, așa cum a definit-o și a sprijinit-o finanțatorul său, Ministerul Culturii. Viitoarea Sală 2023 se va deschide cu spectacolul CÂNTĂREAȚA CHEALĂ de Eugène Ionesco, spectacol semnat de reputatul regizor Mihai Măniuțiu. Informații despre acest proiect complex vor fi transmise în curând.

Programul lunii septembrie la TNTm

Primul spectacol este programat astăzi, 9 septembrie, de la ora 19, în Sala Mare, fiind urmat de emoționantul AEROPORT de Ștefan Caraman, în regia lui Ion-Ardeal Ieremia, care va deschide Studio UȚU miercuri, 10 septembrie, ora 19.

Joi, 11 septembrie, de la aceeași oră, în Sala Mare se joacă DE BERGERAC. FANTASME DIN CYRANO de Michele Santeramo, spectacol semnat de cunoscutul regizor italian Roberto Bacci.

În cadrul programului Egal, dedicat colaborărilor profesionale, Teatrul Național din Timișoara a invitat Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad cu spectacolul SCLAVI (cu final rescris) de Maria Manolescu, în regia lui Dragoș Mușoiu. Spectacolul, programat vineri, 12 septembrie, în Sala Mare a Teatrului Național, de la ora 19, urmărește trepidanta poveste a unui tânăr actor care decide să pună în scenă un caz documentat privind sclavia modernă. Confruntându-se cu acest caz real, protagonistul și toți cei care gravitează în jurul proiectului descoperă în ei înșiși locuri tulburi, necunoscute, care îi transformă în moduri pe care nu și le imaginaseră. 

În continuare, sâmbătă,13 septembrie, la Studio UȚU, Roberta Popa o readuce pe scenă pe celebra Mata Hari, în one woman show-ul omonim, pe textul semnat de Crista Bilciu. 

Prima săptămână a stagiunii 2025-2026 se încheie în forță cu RICHARD AL III-LEA de William Shakespeare, în regia lui Radu Iacoban, următoarele spectacole fiind programate în continuare: UNDERGROUND FM, scenariu după Eric Bogosian de Claudiu Dogaru, one-man show Darie Doklean (miercuri, 17 septembrie, Studio UȚU), CAFEA CU BÂZDÂC, un spectacol de Ada Lupu Hausvater (duminică, 21 septembrie, Studio UȚU), PETRECEREA DE NUNTĂ  scenariu după proza lui Guy de Maupassant, regia Marie-Louise Boschofberger (marți, 23 septembrie, Sala Mare), AMINTIRI DIN EPOCA DE ȘCOALĂ de Mihaela Michailov, regia Ion-Ardeal Ieremia (vineri, 26 septembrie, Studio UȚU) și, nu în ultimul rând, spectacolul-eveniment EXOD de Marius Ivaškevičius, în regia celebrului regizor lituanian Oskaras Koršunovas (duminică, 28 septembrie, Sala Mare, cu începere de la ora 18).

