€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Cultura Teatru - Dans Ce ar spune Caragiale dacă s-ar uita la scena politică de astăzi? Recenzie: O scrisoare pierdută în Regia lui Toma Enache
Data actualizării: 14:42 24 Noi 2025 | Data publicării: 14:16 24 Noi 2025

Ce ar spune Caragiale dacă s-ar uita la scena politică de astăzi? Recenzie: O scrisoare pierdută în Regia lui Toma Enache
Autor: Vlad Roibu

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.07.20 FOTO: Radu Nema
 

Au trecut peste 140 ani de la prima reprezentație a piesei „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Regizorul Toma Enache ne-a dovedit recent nu doar că geniul dramaturgic a lui Nenea Iancu e nemuritor.

Prin montajul său a mai arătat și că politica se schimbă, însă moravurile politicienilor nu.

Aplauzele la scena deschisă de la premiera din 18 noiembrie (la Opera Națională București) țin loc de mărturie. Scenografia (Vladimir Turturică) sau costumele (Doina Levintza) au adus această satiră politică în zilele noastre. Asupra textului, așa cum ne-a mărturisit regzorul în interviul pe care îl găsiți în josul paginii, nu s-a intervenit semnificativ.

Politică, simbolism și butaforie

Pornind de la ideea de actualizare, mai degrabă decât la cea de adaptare, regizorul Toma Enache inserează în mizanscenă câteva particularități. În primul rând, dihotomia steagurilor roșii și albastre subliniază diviziunea din societatea de astăzi, o dimensiune politică nouă redată în piesa care în curând va jucată în marile teatre din țară.

Simbolismul este omniprezent în cele patru scene ale piesei, prin butaforie: Podiumul în care se urcă personajele pentru a-și câștiga „electoratul” are forma unei ștampile de vot, ca o trimitere fățișă asupra influenței pe care o are politicul asupra libertății de alegere. Pe de altă parte, scena este compusă în forma unui mare plic care cuprinde tot, cu referire directă la intrigă. Personajele ies din culise (din plic) în așa fel încât par a fi produsul propriilor tăinuiri.

Păstrând un aer al epocii, cotsumele pun, la rândul lor, emfaza pe ideea de opoziție, prin simbolism. Fiind monochrome, carourile și cercurile alb-negru purtate de personaje ca Ștefan Tipătescu, Tache Farfuridi sau Iordache Brânzovenescu subliniază clar disjuncția dintre puteri prezentă și astăzi pe scena politică românească, așa cum a ilustrat-o și Caragiale în urmă cu peste un secol.

Caragiale și contemporanii

„Trebuia să facem, în 2025, o Scrisoare pierdută în care să respectăm textul lui Caragiale, umorul lui de situație, umorul de limbaj, absolut tot ce a gândit el. Nu ne-am dorit decât să aducem la suprafață aceste elemente, pentru că actualizările vin singure. Mă refer la situația politică actuală, pentru că nu s-au schimbat foarte multe lucruri.

(…)

Noi nu am făcut decât să încercăm să desfacem în profunzime replicile și sensul pus acolo de Caragiale, picătură cu picătură. De aceea, această Scrisoare este atât de tăioasă: orice politician, indiferent de partid, roșu, albastru, stânga, dreapta, ajunge să fie prins de briciul lui Caragiale în anumite momente”, spune regizorul Toma Enache.

La rândul său, actorul Valentin Teodosiu a vorbit în interviul exclusiv DCNews despre rolul său (Zahari Dandanache) dar și despre reacția marelui dramaturg român dacă ar asista la spectacolul politic din zilele noastre.

„Caragiale, dacă ar fi intrat azi în Senat, ar fi zis: „Totuși, e prea mult.” Asemănarea dintre votul de pe scenă și votul din oraș este uluitoare. Ați văzut cum a reacționat publicul… Mă bucur că am avut ocazia să joc din nou Neica Zaharia, într-o altă distribuție. Am jucat cu plăcere. De aceea reînnoiesc invitația pentru 9 februarie 2026” a spus actorul.

Distribuția:

Valentin Teodosiu – Zaharia Trahanache

Aurelian Temișan – Ștefan Tipătescu

Claudiu Bleonț – Agamemnon Dandanache

Monica Davidescu – Zoe Trahanache

Ovidiu Cuncea – Nae Cațavencu

Marius Rizea – Ghiță Pristanda

Emanuel Varga – Tache Farfuridi

Dan Istrate – Iordache Brânzovenescu

Cosmin Vîjeu – Cetățeanul turmentat

Regia: Toma Enache

Scenografia: Vladimir Turturică

Costume: Doina Levința

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Publicat acum 37 minute
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Publicat acum 48 minute
Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao
Publicat acum 48 minute
Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Publicat acum 51 minute
Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 23 ore si 54 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close