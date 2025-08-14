Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova

La finalul lunii iulie, Festivalul OFF Avignon, una dintre cele mai ample manifestări teatrale din lume și Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), cel mai important festival tematic la nivel global au oficializat parteneriatul Shakespeare Of(f) Avignon, prin care șapte spectacole din cadrul OFF vor fi prezentate la Craiova, în 2026.

„Shakespeare a reușit, de-a lungul secolelor, să unească oameni, culturi și generații. Prin Shakespeare Of(f) Avignon, Craiova devine gazda unei selecții extraordinare de spectacole care îmbină tradiția cu inovația, emoția cu experimentul scenic. Ne bucurăm enorm că, împreună cu partenerul nostru, am decis să invităm șapte spectacole, în loc de două câte discutasem inițial. Este un moment istoric pentru Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova și o dovadă că, atunci când arta este împărtășită, distanțele dispar și publicul devine parte dintr-o comunitate globală”, spune Vlad Drăgulescu, Președinte FISC.

„Parteneriatul dintre Festivalul OFF Avignon și Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova este mai mult decât un schimb de spectacole – este o celebrare a dialogului cultural european. Shakespeare Of(f) Avignon ne oferă prilejul să aducem în fața publicului român creații artistice diverse, curajoase și contemporane, care păstrează totuși forța și actualitatea textelor shakespeariene. Ne bucurăm să construim împreună o punte între Avignon și Craiova, între Franța și România, prin limbajul universal al teatrului”, susține Harold David, Co-director OFF Avignon.

Spectacolele selectate, pe care le vom vedea anul viitor la Craiova, sunt:

„Richard III”, Compania: Les Mots Les Corps et La Note (Franța), Regizor: Laurent Domingos

„Romeo și Julieta”, Compania: Almaty State Puppet Theater (Kazahstan), Regizor: Dina Zhumbaeva

„Hamlet, la fin d'une enfance”, Compania: La Compagnie Les Pies Menteurs (Franța), Regizor: Christophe Luthringer

„Mercutio”, Compania: En Scène ! Productions (Franța), Regizor: Kévin O. Salles

„Hamlet Take Away”, Compania: Berardi/Casolari, Regizor: Gianfranco Berardi, Casolari Gabriella (Italia)

„Roméo et Juliette... ou presque”, Compania: Le Théâtre du Kronope (Franța), Regizor: Guy Simon

„Macbeth”, Compania: CTF (Franța), Regizor: Philippe Nicaud

”Caravana Shakespeare – peste tot”, proiect dedicat ademocratizării teatrului

Pe străzile Avignonului, orașul medieval care se transformă în fiecare vară într-o scenă vibrantă, reunind zilnic peste 1.700 de spectacole în teatre, curți și spații neconvenționale, Caravana Shakespeare – peste tot a prezentat instalația „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante”. Proiect dedicat democratizării și accesibilizării teatrului, desfășurat în 2025, Caravana își continuă traseul în cele 61 de localități din România, până în luna septembrie. Traseul Caravanei poate fi urmărit pe site-ul: https://caravana.shakespearefestival.online/

Caravana Shakespeare – peste tot se desfășoară sub Înaltul Patronaj al E.S., Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman.

Cu o istorie de peste 170 de ani, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este una dintre cele mai importante instituții de spectacole din România. De la înființare și până în prezent, cel mai mare teatru din regiunea Oltenia, a jucat un rol fundamental în dezvoltarea creației teatrale din România prin producții antologice, recunoscute în plan mondial prin nenumărate premii și distincții, precum și prin găzduirea unor creatori internaționali renumiți. Din 1994, organizează, o dată la doi ani, Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News