Cazul Țundrea revine la cererea publicului, pe 3 septembrie 2025, la Teatrul Apropo

Miercuri, 3 septembrie, de la ora 19:30, la Teatrul Apropo din București, sunteți invitați să vedeți sau să revedeți cazul Țundrea. Bilete găsiți pe IABILET și MYSTAGE.

DESCRIERE GENERALĂ:

Un spectacol de teatru de tip true crime, construit în stilul unei investigații judiciare, care jonglează cu percepțiile dintre adevăr/minciună și realitate/ficțiune.

SINOPSIS:

Criminalul care a ucis cu sânge rece o fetiță de 14 ani este în libertate. Anchetatorii caută să elucideze misterul din spatele acestui eveniment tragic, interogând tot felul de suspecți. Cine este ucigașul? De ce a comis crima? Care sunt dovezile? Un incident izolat se transformă într-o dramă națională. Poate justiția din România să rezolve cazul?

Șocant, tragic și tulburător, „Cazul Țundrea” este un spectacol ce propunere constituirea celui mai controversat caz judiciar al României postdecembriste. Folosind imagini de arhivă, stenograme, documente oficiale și dialoguri imaginate pe baza mărturiilor celor implicați, echipa artistică investighează live ancheta petrecută între anii 1992 și 2004.

NOTA ECHIPEI:

„În raport cu felul în care justiția din România gestionează tragediile prezentului, considerăm că povestea cazului nostru merită readusă în atenția publică,ca fiind o dovadă clară de corupție și abuz a sistemului juridic românesc. Oamenii simpli sunt ignorați de un sistem în care domină influența și nepăsarea. Am fost îngroziți de realitatea crudă în care trăim și pe care o acceptăm orbește. Această poveste cumplită scoate la iveală o întreagă istorie a decadenței morale, a abuzului în serviciu și a nedreptății.

Am construit un spectacol la fel de crud, la fel de rece ca modul în care s-a desfășurat ancheta cazului. Ce am adăugat este un dram de speranță și o morală clară, pe care autoritățile nu au tras-o în mod public, dar pe care noi, cetățenii, o putem vedea.”

ECHIPĂ ARTISTICĂ:

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Regie colectivă

Asistență regie: Radu Popescu

Dramaturgie: Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Scenografie: Nairam. Marian Văsii

Sound design: Alexandru Barbu

Proiecții: Irinel Banu

Afiș: Diana Butnaru

Recomandare de vârstă: +12

