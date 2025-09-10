Data actualizării: | Data publicării:

Premieră la Teatrul Apropo: ILUZII de Ivan Vîrîpaev, traducerea: Bogdan Budeș, regia: Alexandru P. Rusu 19 septembrie, în cadrul Bucharest Fringe

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Cultura

Vineri, 19 septembrie, orele 19:30, publicul este așteptat la Teatrul Apropo, la premiera spectacolului „ILUZII” de Ivan Vîrîpaev, în regia lui Alexandru P. Rusu. Spectacolul este una dintre cele două producții noi pe care Teatrul Apropo le realizează și le prezintă anul acesta în cadrul Bucharest Fringe – Maratonul teatrului independent, fiind deja o tradiție ca festivalul să ofere tinerilor creatori ocazia de a înscrie proiecte și șansa de a și le vedea aduse la viață, lansate în festival și prezentate apoi în programul noii stagiuni a teatrului din Pipera.

Iluzii (regia Alexandru P. Rusu) și Avem imagini șocante (text: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar) sunt cele două proiecte câștigătoare de anul acesta, în urma jurizării a 25 de propuneri înscrise.

Noua montare „ILUZII” de la Teatrul Apropo propune o scenă simplă și directă, unde forța stă în cuvânt și în prezența actorilor. O reflecție lucidă și tandră despre iubire, fidelitate, fragilitate și despre iluziile care dau formă existenței.

Ce întrebări apar când privești înapoi? A avut viața ta sens? Ai trăit așa cum ai dorit? Sau poate totul a fost doar o iluzie?

„ILUZII” aduce în prim-plan povestea a două cupluri aflate la capătul vieții, care încearcă să înțeleagă dacă viața lor a fost trăită cu sens sau nu.

Patru actori dau voce unor confesiuni în care umorul se împletește cu emoția, iar iubirea, adevărul și minciuna se amestecă în încercarea de a găsi adevărul.

„ILUZII” de Ivan Vîrîpaev

Traducerea: Bogdan Budeș

Cu: Claudia Moroșanu, Claudia Vasile, Dorin Enache, Radu Catană

Regia și scenografia: Alexandru P. Rusu

Costumele și grafica: Maria Rusu

Biletele se găsesc pe IaBilet.ro.

Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea formularului online.

