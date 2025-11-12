„O scrisoare pierdută”, în regia lui Toma Enache, SOLD OUT! Când mai puteți vedea spectacolul

Evenimentul s-a transformat într-un veritabil triumf artistic: Peste 900 de spectatori au aplaudat minute în șir, răsplătind o montare care a reușit să redea farmecul clasic al lui Caragiale într-o formă scenică actuală și surprinzător de vie.

Regizorul Toma Enache a propus o interpretare modernă, dar profund ancorată în spiritul caragialian, combinând umorul subtil, ironia fină și dinamismul scenelor într-o lectură scenică de o prospețime rară. Viziunea sa scoate în evidență, cu luciditate și finețe, actualitatea eternă a temelor politice și morale din textul lui Ion Luca Caragiale.

Pe scenă au urcat unii dintre cei mai apreciați actori ai teatrului românesc: Aurelian Temișan (Ștefan Tipătescu), Monica Davidescu (Zoe Trahanache), Valentin Teodosiu (Zaharia Trahanache), Ovidiu Cuncea (Nae Cațavencu), Marius Rizea (Ghiță Pristanda), Claudiu Bleonț (Agamemnon Dandanache), Emanuel Varga (Tache Farfuridi), Dan Istrate (Iordache Brânzovenescu) și Cosmin Vîjeu (Cetățeanul turmentat).

Spectacolul s-a încheiat într-o notă festivă și emoționantă, pe acordurile celebrei „Brindisi” din La Traviata de Giuseppe Verdi. Sala întreagă s-a ridicat în picioare, aplaudând îndelung artiștii și echipa de creație.

Montarea „O scrisoare pierdută”, semnată de Toma Enache, se afirmă ca un eveniment teatral de referință, o lecție de spirit, satiră și eleganță românească, care demonstrează forța teatrului de a uni generații și de a emoționa prin inteligență și adevăr scenic.

După succesul răsunător de la Cluj, spectacolul va porni într-un turneu național pe marile scene ale țării.

Premiera oficială este programată pentru 18 noiembrie, la Opera Națională din București, unde reprezentația este deja sold out. Datorită cererii extraordinare, o nouă reprezentație a fost anunțată pentru 9 februarie 2026, tot pe scena Operei Naționale din București.

