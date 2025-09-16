Data publicării:

Victor Rebengiuc se retrage din carieră, la 92 de ani. Adio Andre...

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Cultura
Victor Rebengiuc în piesa de teatru "Tatăl", de Florian Zeller, regia Cristi Juncu, la Teatrul Bulandra din Bucuresti Sursa foto: Agerpres
Victor Rebengiuc în piesa de teatru "Tatăl", de Florian Zeller, regia Cristi Juncu, la Teatrul Bulandra din Bucuresti Sursa foto: Agerpres

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a decis să se retragă de pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul 'Tatăl', anunță instituția de spectacole.

'Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul 'Tatăl'. Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său', potrivit unei postări a Teatrului Bulandra pe pagina oficială de Facebook.

Teatrul Bulandra afirmă că Victor Rebengiuc a fost 'model pentru generații întregi' și precizează că acesta 'continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume'.

'Vă mulțumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în 'Tatăl' va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit', au mai scris reprezentanții Teatrului Bulandra pe pagina de socializare.

Spectacolul 'Tatăl' de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a avut premiera pe 8 și 9 octombrie 2022.

Din distribuție, alături de Victor Rebengiuc, fac parte Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan și Constantin Dogioiu.

Profund emoționant, 'Tatăl' este o poveste de familie serioasă și realistă și o privire nesentimentală, intens emoțională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demență, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului, potrivit Agerpres.

