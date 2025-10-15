Muzica de foc a Spaniei pe scena Sălii Dalles. Arte flamenco în concert

Pe 5 noiembrie 2025, norocoșii care vor privi și asculta concertul ARTE FLAMENCO de la Sala Dalles vor întâlni doi artiști extraordinari în plină maturitate – cantaora Pilar Diaz Romero și el guitarrista Tiberiu Gogoanță – mândri reprezentanți ai genului muzical spaniol flamenco, în varianta sa cea mai autentică, de sangre y calle.

Prin intermediul lor, toți cei prezenți vor înțelege de ce flamenco, această muzică de foc, nu este doar o splendidă formă de artă bazată pe diversele tradiții muzicale populare din sudul Spaniei, ci o stare de spirit, expresia sublimată a unei culturi străvechi, roua pământului dintr-o Țiganiadă iberică, miez și rădăcini, zile și nopți puse pe ritm, lacrimi spălate de bucurii, suflul iute al lumii.

Pentru Pilar Diaz Romero și Tiberiu Gogoanță, flamenco e un mod de viață, o pasiune comună care îi leagă cu fire nevăzute pentru totdeauna. Și ce modalitate mai bună de a arăta această mistuitoare pasiune comună decât aceea de a cânta în formula de duo? O formulă în care cântăreața și chitaristul trebuie să aibă încredere deplină, dar deplină unul în celălalt: ea se încredințează cu totul în mâinile și strunele de virtuoz ale chitarei lui, iar el trăiește plenar fiecare sunet pe care vocea ei vibrantă îl produce. Împreună, ei fac ca muzica să coboare în suflete.

Concertul din seara zilei de 5 noiembrie 2025 va prilejui o prezentare a acestei arte flamenco ce își trage seva din formele tradiționale, fiind în același timp vie și actuală. În repertoriul celor doi se vor regăsi atât cântece bătrânești, precum „Seguiriya”, cât și compoziții proaspete, inspirate de forme tradiționale, semnate de chiar chitaristul Tiberiu Gogoanță („La cachava de Sacromonte – Granaina”, „Tangos”, „Alegrías”, „Tarantos,Tarantas y Tarara”, „Bulerías”) sau creații ale unor importanți compozitori de flamenco ca Son by Fou, care semnează muzica și versurile cântecului „A puro dolor”, Rafael Pérez Botija cu „La gata”, Ramón Pisa Borja și Emilio Fernández de los Santos cu „Arrinconamela” și Joan Manuel Serrat cu „Mediterráneo”.

Pilar Diaz Romero s-a născut în 1977, la Barcelona, într-o familie de artişti flamenco, din sânul căreia se desprinde figura străbunicului, Antonio Romero, bailaor de flamenco cunoscut în numeroase tablao din Sevilla, şi cea a bunicului, chitaristul flamenco Paco Romero, cel care, ani la rând, a acompaniat-o pe dansatoarea Carmen Amaya în Barcelona. Pilar a început să cânte încă din copilărie, ajungând în scurt timp să evolueze în tablao, la Madrid şi Barcelona. A colaborat cu chitarişti consacraţi, printre care Justo Fernandez (Barcelona), Felipe Maya sau Jeronimo Maya (Madrid). Împreună cu compania “Increpacion Danza”, a susţinut concerte în Anglia, Olanda, Germania, Portugalia, Italia, precum şi pe numeroase scene din Spania.

Tiberiu Gogoanță s-a născut în România şi a început studiul chitarei la liceele de muzică din Piteşti şi Bucureşti. După absolvirea liceului, realizând că este iremediabil atras de chitara flamenco, a plecat mai întâi în Olanda, unde a studiat timp de un an cu Paco Peña, şi apoi în Spania, unde a urmat cursurile maestrului Manuel Granados, la Conservatori Superior de Música del Liceu, din Barcelona. A concertat în numeroase tablaos şi peñas flamencas, printre care “El Cordobés”, “El Patio Andaluz” şi “Tarantos”. A acompaniat numeroşi cantaori (printre care El Mantecao, Gloria Mateo, Alba Guerrero) şi dansatori: Nacho Blanco, Eva Santiago, Issac Barbero, Cristina Blanco, Juan Mateo, Antonio Alaya, Eli Alaya. A colaborat cu compania dansatoarei Nuria Ventura, fiind invitat să participe la turneul acesteia în Columbia. A susţinut numeroase concerte în formula de cante y guitarra, în Barcelona, Sevilla, Huelva, Bilbao, Santander etc.

Concertul de flamenco din 5 noiembrie 2025 de la Sala Dalles este rezultatul unui proiect al Asociației Lyra Kripto în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”. Spectacolul începe la ora 19:00, iar biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, ticketstore.ro și ambilet.ro.