Data actualizării: 09:53 19 Sep 2025 | Data publicării: 09:52 19 Sep 2025

„Comedia erorilor” de William Shakespeare, în regia Sânzianei Stoican, o nouă premieră a Teatrului Nottara

Autor: Anca Murgoci
„Comedia erorilor” de William Shakespeare, în regia Sânzianei Stoican, o nouă premieră a Teatrului Nottara
 

Teatrul Nottara anunță premiera oficială a spectacolului „Comedia erorilor” de William Shakespeare, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala „Horia Lovinescu”.

Spectacolul, în regia Sânzianei Stoican, îi reunește în distribuție pe actorii Adrian Nicolae, Tudor Cucu-Dumitrescu, Ana Radu, Raluca Gheorghiu, Rareș Andrici, Ionuț Grama, Mircea Teodorescu, Laura Vasiliu, Alexandra Aga, Alexandru Mike Gheorghiu, Crenguța Hariton și Ion Grosu. Traducerea îi aparține lui George Volceanov, iar scenografia și costumele sunt realizate de Valentin Vârlan.

Pe străzile Efesului se plimbă doi bărbați străini, Antifolus din Siracuza și sluga lui, Dromio. Nici nu bănuiesc că orașul își are propriul Antifolus și un alt Dromio – frații lor gemeni de a căror existență nu știu nimic. Firele se încurcă, iar neînțelegerile se țin lanț.  Apar oameni de ordine, o soție geloasă, negustori, curtezane. O poveste de un comic irezistibil, plină de întâmplări neprevăzute, qui-pro-quo-uri savuroase, iubire, gelozie și aventură, în care evenimentele se succed într-un ritm amețitor, menținut cu formidabilă măiestrie până la capăt, nelăsând nicio clipă de răgaz spectatorilor.

Comedia erorilor a avut prima reprezentație în decembrie 1594, la Gray’s Inn și a fost publicată în 1623. Prima piesă shakespeariană și totodată cea mai scurtă din opera marelui dramaturg are la bază comedia lui Plaut, Menaechmi, povestea fraților gemeni separați la naștere care se regăsesc peste ani. Gustul epocii nu cerea povești „originale”, ci teme îndrăgite și bine cunoscute publicului, care să fie repovestite și dezvoltate cu măiestrie. Shakespeare creează adevărată tipuri umane, universale, realizând o sinteză originală între comedia clasică latină și teatrul renascentist elisabetan.

„Eroarea este o condiție umană comună nouă tuturor fie că vrem să recunoaștem sau nu acest fapt. Piesa lui Shakespeare ne evidențiază că, într-un aspect sau altul, trăim permanent într-o eroare. Iar ceea ce face acest text să fie util astăzi este analiza psihologică și de caractere umane pe care o face, arătându-ne despre noi cum uităm să ne punem problema că am fi în eroare. Siguri că avem răspunsul adevărat, speriați să petrecem timp în fața incertitudinilor, grăbiți să înțelegem realitatea din jurul nostru prin răspunsuri care ne oferă un aparent confort și ne hrănesc orgoliul, nu facem decât să ridicăm ziduri și să considerăm exteriorul ca pe ceva ostil pe care să-l acuzăm și de care să ne temem. Această temă extrem de actuală este pusă în pagină printr-o înlănțuire spumoasă de situații comice care uneori ating absurdul, transformându-se în comedie bufă. Prin râs putem obține detașarea necesară pentru a recunoaște posibilele erori din noi înșine”, afirmă regizoarea Sânziana Stoican.

Biletele la reprezentațiile oficială pot fi cumpărate online pe www.nottara.ro sau de la agenția teatrului (bd. Magheru nr. 20, sect. 1, București).
 

