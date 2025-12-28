€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Cultura Teatru - Dans Avem imagini șocante! Idee de făcut duminică, 28 decembrie, în București
Data actualizării: 11:39 28 Dec 2025 | Data publicării: 11:32 28 Dec 2025

Avem imagini șocante! Idee de făcut duminică, 28 decembrie, în București
Autor: Anca Murgoci

Avem imagini șocante! Idee de făcut duminică, 28 decembrie, în București
 

Dacă v-ați săturat de sarmale și de mers la mall, vă propunem o idee relaxantă: Veniți la teatru duminică, 28 decembrie?

”Avem Imagini Șocante!” Bine, nu noi, ci actorii Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora și Cătălin Haiducescu.

Avem imagini șocante - show total despre un caz mortal

De: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Un spectacol de teatru de tip emisiune TV, construit ca și cum te-ai afla live în platou, care transformă realitatea în senzațional!

Teatrul Apropo
O emisiune de televiziune românească a scăzut în audiență. Producătorii încearcă revitalizarea cu orice preț a acesteia, folosindu-se de poveștile unor oameni simpli.

Cât de departe pot merge pentru audiență? Sunt dispuși să facă orice? Care e prețul pe care-l plătesc? Urmează să aflăm doar în câteva momente.

De la lacrimă la crimă, dramă ce pare comedie, ”Avem Imagini Șocante!” este un spectacol ce are la bază sezonul 2021 al unui show de televiziune ce încă rulează pe micile ecrane.

Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului.

Durata: o oră și treizeci de minute fără pauză

Genul programului: Comedie-amară

Cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic

Scenografia: Mădălina Niculescu

Multimedia Design: Ștefan Săcuiu

Sound Design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Afiș: Maria Rusu

Când? Duminică, 28 decembrie, la Teatrul Apropo, ora 19.00. Găsiți bilete aici - https://m.iabilet.ro/bilete-avem-imagini-socante-118519/

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teatrul apropo
avem imagini socante
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Publicat acum 24 minute
Incendiu pe Iuliu Maniu, Sector 6. Intervin 16 autospeciale
Publicat acum 38 minute
Ce se întâmplă cu Lukoil? Proprietarii de benzinării din SUA s-au strâns la o ședință specială
Publicat acum 51 minute
Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Brigitte Bardot a murit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close