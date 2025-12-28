Avem imagini șocante! Idee de făcut duminică, 28 decembrie, în București

”Avem Imagini Șocante!” Bine, nu noi, ci actorii Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora și Cătălin Haiducescu.

Avem imagini șocante - show total despre un caz mortal

De: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Un spectacol de teatru de tip emisiune TV, construit ca și cum te-ai afla live în platou, care transformă realitatea în senzațional!



O emisiune de televiziune românească a scăzut în audiență. Producătorii încearcă revitalizarea cu orice preț a acesteia, folosindu-se de poveștile unor oameni simpli.

Cât de departe pot merge pentru audiență? Sunt dispuși să facă orice? Care e prețul pe care-l plătesc? Urmează să aflăm doar în câteva momente.

De la lacrimă la crimă, dramă ce pare comedie, ”Avem Imagini Șocante!” este un spectacol ce are la bază sezonul 2021 al unui show de televiziune ce încă rulează pe micile ecrane.

Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului.

Durata: o oră și treizeci de minute fără pauză

Genul programului: Comedie-amară

Cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic

Scenografia: Mădălina Niculescu

Multimedia Design: Ștefan Săcuiu

Sound Design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Afiș: Maria Rusu

Când? Duminică, 28 decembrie, la Teatrul Apropo, ora 19.00. Găsiți bilete aici - https://m.iabilet.ro/bilete-avem-imagini-socante-118519/