Teatrul Apropo vă invită la premiera spectacolului „Iluzii” de Ivan Vyrypaev, în regia lui Alexandru P. Rusu, vineri, 19 decembrie, de la ora 19:30.
Patru actori dau voce unor confesiuni în care umorul se împletește cu emoția, iar iubirea, adevărul și minciuna se amestecă în încercarea de a descoperi sensul unei vieți trăite în doi. Spectacolul aduce în prim-plan povestea a două cupluri ajunse la finalul vieții și invită publicul la o reflecție lucidă despre iubire, fidelitate și iluziile care modelează existența.
Locație: Teatrul Apropo
Distribuție: Claudia Moroșanu, Claudia Vasile, Dorin Enache, Radu Catană
Regie și scenografie: Alexandru P. Rusu
Traducere: Elvira Rîmbu
Lumini: Ștefan Săcuiu
Proiecții: Maria Rusu
Durată: 1h20
