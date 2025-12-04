€ 5.0920
DCNews Cultura Teatru - Dans Teatrul Apropo vă invită la premiera spectacolului „Iluzii” de Ivan Vyrypaev, în regia lui Alexandru P. Rusu
Data actualizării: 19:28 04 Dec 2025 | Data publicării: 19:12 04 Dec 2025

Teatrul Apropo vă invită la premiera spectacolului „Iluzii” de Ivan Vyrypaev, în regia lui Alexandru P. Rusu
Autor: Anca Murgoci

ILUZII ILUZII
 

Teatrul Apropo vă invită la premiera spectacolului „Iluzii” de Ivan Vyrypaev, în regia lui Alexandru P. Rusu, vineri, 19 decembrie, de la ora 19:30.

Teatrul Apropo vă invită la premiera spectacolului „Iluzii” de Ivan Vyrypaev, în regia lui Alexandru P. Rusu, vineri, 19 decembrie, de la ora 19:30.

Patru actori dau voce unor confesiuni în care umorul se împletește cu emoția, iar iubirea, adevărul și minciuna se amestecă în încercarea de a descoperi sensul unei vieți trăite în doi. Spectacolul aduce în prim-plan povestea a două cupluri ajunse la finalul vieții și invită publicul la o reflecție lucidă despre iubire, fidelitate și iluziile care modelează existența.

Locație: Teatrul Apropo

Distribuție: Claudia Moroșanu, Claudia Vasile, Dorin Enache, Radu Catană

Regie și scenografie: Alexandru P. Rusu

Traducere: Elvira Rîmbu

Lumini: Ștefan Săcuiu

Proiecții: Maria Rusu

Durată: 1h20

teatrul apropo
iluzii
