Teatrul Nou a anunțat închiderea activității, după ce Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a aplicat teatrului o amendă de 20.000 de lei. Reprezentanții teatrului susțin că, deși spațiul respecta toate normele de securitate la incendiu, autoritățile au decis sigilarea acestuia din cauza faptului că restul clădirii nu era echipat cu detectoare de fum, ceea ce afectează doar activitatea culturală, în timp ce alte spații din aceeași clădire continuă să funcționeze.

DC News l-a contactat pe Cristian Ioniță, fondatorul Teatrului Nou, pentru a oferi detalii despre situația care a dus la închiderea teatrului și despre efectele amenzii primite din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cristian Ioniță a spus că decizia de închidere a teatrului l-a făcut să simtă o dezamăgire profundă față de propria țară, deoarece consideră că instituțiile au eșuat din nou în a sprijini cultura.

Întrebat ce soluții ar exista pentru ca teatrul să nu se închidă, acesta a explicat că singurele variante sunt fie ca Ministerul Culturii să ofere un spațiu conform legii, fie apariția unui binefăcător dispus să sprijine teatrul.

De asemenea, acesta a povestit că mutarea într-un alt spațiu ar însemna costuri foarte mari, imposibil de acoperit pentru un teatru independent.

Redactor DC News: Ce ați simțit în clipa în care vi s-a spus că teatrul se închide, deși ați făcut totul „ca la carte”?

„Ce am simțit? Am simțit dezamăgire față de propria mea țară, am simțit că m-a dezamăgit, dar nu doar pe mine, ne-a dezamăgit pe toți încă o dată. Asta am simțit”, a spus Cristian Ioniță.

Redactor DC News: Ce se poate face ca totuși să nu se închidă?

„Ce întrebare complicată. Nu știu... să ne dea Ministerul Culturii un spațiu unde să putem să ne desfășurăm activitatea conform legii, să vină un binefăcător, un Moș Crăciun și să zică: „Uitați, copii, pentru 8 ani de muncă în folosul comunității, muncă patriotică, luați spațiul ăsta și faceți-vă teatrul”.

Cam acestea sunt soluțiile, altfel pentru noi o mutare costă foarte mulți bani, zeci de mii de euro pe care noi, din păcate, nu îi avem. Abia ne mutasem în acest spațiu de un an și jumătate. Tot ce se strânsese până acum au fost investițiile în acest spațiu. Practic, într-un an și jumătate nici dacă eram firmă de IT nu ne-am fi amortizat investiția, cu atât mai puțin un teatru independent”, a spus Cristian Ioniță.

Mesaj pentru autorități

Cristian Ioniță a criticat autoritățile pentru modul în care au aplicat legea și le-a acuzat că fac legi imprecise doar pentru a da impresia că fac ceva. Potrivit acestuia, legislația nu face diferența între tipurile de spații culturale și tratează la fel locații cu riscuri foarte diferite.

Redactor DC News: Aveți vreun mesaj pentru autorități, mai ales că alte spații de acolo nu au fost închise, ci doar Teatrul Nou?

„Mi-ar plăcea să muncească cu adevărat pentru siguranța cetățenilor, nu să inventeze niște legi date, așa, în doi peri, ca să pară că au făcut ceva. Nu!

Dacă fac legi, să încadreze exact ce înseamnă „spațiu periculos”, ce înseamnă niște cursuri de judo, ce înseamnă o sală de teatru de până la 100 de locuri. Să încadreze toate lucrurile așa cum ar trebui, nu să pună la grămadă totul: spațiu cultural. Da, dar un spațiu cultural poate să însemne o galerie de 50 mp, poate să însemne o sală de spectacole cu 1000 de locuri, poate să însemne foarte multe lucruri, și atunci legea nu definește, nu face nicio diferență.

Conform legilor date de ei, totul este otova, totul e la fel. Poate să înceapă să facă diferența între cetățeni, între spații. Unii se ocupă cu unele lucruri, alții cu alte lucruri... Haideți să vedem cine este cu adevărat periculos și cine nu este, nu să ne prefacem că facem legi”, a spus Cristian Ioniță.

Dezamăgirea, cuvântul cheie

Potrivit lui Cristian Ioniță, după ani de muncă și lupte fără sprijin din partea statului, durerea nu mai contează, ci dezamăgirea profundă că un proiect dedicat comunității este închis fără ca cineva să fie pus în pericol.

Redactor DC News: Ce v-a durut mai tare: amenda sau faptul că, în ochii sistemului, cultura pare dispensabilă?

„Ele vin la pachet. Amenda nu a apărut fără ca, în ochii autorităților, cultura să pară dispensabilă. Sunt la pachet. Acest „durut” e un cuvânt mic și insignifiant. După ce te lupți ani de zile, ești plin de răni și sângerezi într-una, durerea nu mai este o problemă. Apar alte lucruri.

Mai degrabă dezamăgirea, dezamăgirea că nici măcar atunci când cineva încearcă din propriile puteri, fără niciun pic de ajutor din partea statului, încearcă să facă ceva în binele statului, în binele cetățeanului, în binele societății în care trăim, să vii și să îl închizi fără să te deranjeze, fără să pună pe nimeni în pericol, aici apare dezamăgirea despre care vă spuneam.

Nu durerea, că te doare tot după 8 ani de muncă în folosul comunității, dar nu mai e vorba despre asta”, a spus Cristian Ioniță în exclusivitate pentru DC News.

