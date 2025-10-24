„The Interrogation”. Teatru politic la ARCUB, Milo Rau, invitat special

În 13 și 14 noiembrie, de la ora 19:00, publicul bucureștean va putea urmări „The Interrogation”, un spectacol creat de Milo Rau și Édouard Louis, în interpretarea actorului Arne de Tremerie, producție a NTGent (Belgia). Spectacolul beneficiază de supratitrare în limba română.

Considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale sezonului teatral, spectacolul explorează teme precum fragilitatea, îndoiala și nevoia de sens, printr-un limbaj scenic intim și puternic emoțional.

„The Interrogation” se află la granița dintre ficțiune și confesiune și propune o reflecție despre relația dintre artă și viață: poate arta să fie o formă de eliberare sau rămâne doar o mărturie a imposibilității de a evada din propria biografie? Cu o estetică minimalistă și o tensiune emoțională aparte, spectacolul semnat de Milo Rau oferă o experiență teatrală de o intensitate rară.

Milo Rau, recunoscut pentru teatrul său politic și documentar

Milo Rau (n. 1977, Berna) este unul dintre cei mai importanți regizori, dramaturgi și teoreticieni europeni ai momentului, recunoscut pentru teatrul său politic și documentar, situat la granița dintre artă și realitate.

În 2007, a fondat International Institute of Political Murder (IIPM), o companie dedicată proiectelor care investighează conflicte sociale, traume colective și evenimente istorice controversate printr-o combinație de teatru, film și documentar.

Din 2018 până în 2023, Milo Rau a fost director artistic al NTGent (Belgia), unde a lansat un manifest despre rolul politic și etic al teatrului contemporan. Din 2023, conduce prestigiosul festival Wiener Festwochen de la Viena, una dintre cele mai importante platforme europene de artă performativă.

Lucrările sale, prezentate pe scene și la festivaluri din întreaga lume, se disting prin amestecul de documentar și ficțiune, dar și prin curajul cu care abordează teme precum puterea, responsabilitatea, violența și drepturile omului.

De-a lungul carierei, Milo Rau a semnat peste cincizeci de texte, filme și eseuri și a primit numeroase premii internaționale. Prin demersul său artistic, el a devenit una dintre cele mai influente voci ale teatrului european contemporan, folosind scena ca spațiu de dialog, reflecție și transformare socială.

„Spațiu comun: Prezentul”

Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB este un proiect cultural organizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Fundația Culturală „Camil Petrescu” și curatoriat de Oana Borș și Ioana Anghel.

Prima ediție a stagiunii se desfășoară sub tema „Spațiu comun: Prezentul” și aduce în atenția publicului o selecție de spectacole și evenimente care reflectă diversitatea formelor teatrale actuale.

Scopul proiectului este de a crea un cadru permanent de întâlnire între artiști și spectatori, oferind o alternativă la formatul clasic al festivalurilor de teatru și un dialog real între scena românească și cea internațională.

Foto: Michiel Devijver



















