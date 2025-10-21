€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Cultura

 
Data publicării: 16:10 21 Oct 2025

Premieră la Teatrul Apropo: „Avem imagini șocante”, un spectacol de teatru pe structură de emisiune TV live
Autor: Anca Murgoci

Afiș_Avem imagini șocante_web Avem imagini șocante!
 

Vineri, 24 octombrie, orele 19:30, publicul este așteptat la o nouă premieră la Teatrul Apropo.

„Avem imagini șocante” este un spectacol construit pe structură de emisiune TV live. Are la bază documentarea solidă a unui show de televiziune ce încă rulează pe micile ecrane. 

O comedie amară, un show total, despre un caz mortal, de la echipa de realizatori a spectacolului de succes „Cazul Țundrea”.

Spectacolul a fost produs în cadrul Bucharest Fringe, Maratonul Teatrului independent Ediția a 15-a, fiind unul dintre cele două finaliste, în urma jurizării a peste 25 de proiecte înscrise.

Documentarea, dramaturgia și regia le aparțin actorilor Șerban Melnic, Cosmin Gaspar și Ana Monica Vîlcu, realizatorii spectacolului „Cazul Țundrea” (care documentase și readucea în atenția publicului, spre neuitare, cel mai mare caz de eroare judiciară din România, din perioada post-decembrie 1989).


De la lacrimă la crimă, dramă ce pare comedie, noua premieră din această toamnă, „Avem imagini șocante”, este un spectacol ce are la bază sezonul 2021 al unei emisiuni de televiziune încă active. Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului.

„Am documentat aproximativ 300 de ediții ale acestei emisiuni, iar ceea ce se petrece în acest spectacol este real, s-a întâmplat, a existat. Cu toate că ne-am fi bucurat să fie pură ficțiune, viața bate întotdeauna filmul, iar în cazul de față, pune la pământ și teatrul.

Spectacolul nostru scoate la iveală durerea sinceră a omului aflat în dificultate și indiferența celor cărora le cere ajutorul. Faima, banii și puterea sunt ingredientele principale ale dezastrelor. Până unde pot ajunge televiziunile pentru succes? Veți afla.” – Echipa artistică


„Avem imagini șocante”

Un spectacol cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Sceenografia: Mădălina Niculescu

Design multimedia: Ștefan Săcuiu

Sound design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Grafica: Maria Rusu


Biletele se găsesc pe IaBilet.ro.


Reducere 50% pentru elevi, studenți și pensionari:

Doi elevi/studenți/pensionari pot intra la spectacol achiziționând 1 bilet. După achiziționarea biletului online, este necesară trimiterea unui mesaj de informare la e-mail: [email protected], pentru ca teatrul să rețină în sală și cel de-al doilea loc.

Spectacolul „Avem imagini șocante” este o producție a Teatrului Apropo, 2025, cu cofinanțare AFCN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teatrul apropo
imagini socante
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Noi începuturi, sacrificii și umbre din trecut, în această seară, în serialul “Fata de la fereastră”
Publicat acum 8 minute
Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Publicat acum 11 minute
România ar putea avea o lege specială împotriva femicidului
Publicat acum 12 minute
CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%
Publicat acum 19 minute
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 19 ore si 28 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close