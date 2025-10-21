Premieră la Teatrul Apropo: „Avem imagini șocante”, un spectacol de teatru pe structură de emisiune TV live

„Avem imagini șocante” este un spectacol construit pe structură de emisiune TV live. Are la bază documentarea solidă a unui show de televiziune ce încă rulează pe micile ecrane.

O comedie amară, un show total, despre un caz mortal, de la echipa de realizatori a spectacolului de succes „Cazul Țundrea”.

Spectacolul a fost produs în cadrul Bucharest Fringe, Maratonul Teatrului independent Ediția a 15-a, fiind unul dintre cele două finaliste, în urma jurizării a peste 25 de proiecte înscrise.

Documentarea, dramaturgia și regia le aparțin actorilor Șerban Melnic, Cosmin Gaspar și Ana Monica Vîlcu, realizatorii spectacolului „Cazul Țundrea” (care documentase și readucea în atenția publicului, spre neuitare, cel mai mare caz de eroare judiciară din România, din perioada post-decembrie 1989).



De la lacrimă la crimă, dramă ce pare comedie, noua premieră din această toamnă, „Avem imagini șocante”, este un spectacol ce are la bază sezonul 2021 al unei emisiuni de televiziune încă active. Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului.

„Am documentat aproximativ 300 de ediții ale acestei emisiuni, iar ceea ce se petrece în acest spectacol este real, s-a întâmplat, a existat. Cu toate că ne-am fi bucurat să fie pură ficțiune, viața bate întotdeauna filmul, iar în cazul de față, pune la pământ și teatrul.

Spectacolul nostru scoate la iveală durerea sinceră a omului aflat în dificultate și indiferența celor cărora le cere ajutorul. Faima, banii și puterea sunt ingredientele principale ale dezastrelor. Până unde pot ajunge televiziunile pentru succes? Veți afla.” – Echipa artistică



„Avem imagini șocante”

Un spectacol cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Sceenografia: Mădălina Niculescu

Design multimedia: Ștefan Săcuiu

Sound design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Grafica: Maria Rusu



Biletele se găsesc pe IaBilet.ro.



Reducere 50% pentru elevi, studenți și pensionari:

Doi elevi/studenți/pensionari pot intra la spectacol achiziționând 1 bilet. După achiziționarea biletului online, este necesară trimiterea unui mesaj de informare la e-mail: [email protected], pentru ca teatrul să rețină în sală și cel de-al doilea loc.

Spectacolul „Avem imagini șocante” este o producție a Teatrului Apropo, 2025, cu cofinanțare AFCN.