Festivalul UNDERCLOUD își serbează majoratul în noul teatru ”Grivița 53”

UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din Romania, a ajuns la cea de-a 18-a ediție. Între 18 septembrie si 5 octombrie, 18 locatii de pe Calea Grivitei vor fi cuprinse de febra teatrului treaz, viu, altfel, de provocarea limitelor și deschiderea perspectivelor publicului.

De când s-a mutat pe Calea Griviței, mai precis în ultimele 4 ediții, UNDERCLOUD contribuie la revitalizarea cartierului și la transformarea artereI Grivița istorică într-o arteră culturală. Totodată, în prima zi a festivalului UNDERCLOUD va avea loc deschiderea pentru ctitori a clădirii viitorului Teatru Grivița 53. Printre artiștii care fac ca ediția a 18-a să fie o experiență culturală unică se numără Ofelia Popii, Carmen Vidu, Cristina Juncu, Ștefan Lupu, Vlad Massaci, Alexandru Mâzgăreanu, Irina Movilă, Andrei și Andreea Grosu, Bianca Marinescu, Rodica Mandache, Simona Măicănescu, Nora Iuga și mulți alții.

Spectacolele programate în acest an acoperă o plajă foarte largă de subiecte și abordări. Unele devin reflecții scenice ale unor lupte interioare sau ale unor traume sociale ce marchează societatea contemporană, precum Dolores, care vorbește cu patos despre nesiguranța emoțională, sau Maybe by 2301, we won’t need another feminist show, care abordează direct și onest lumea umilitoare, înfiorătoare și absurdă pe care trebuie să o navigheze femeile, chiar și în secolul nostru. Altele sunt parabole care vorbesc despre condiția umană, depănând ițele unor povești de când lumea, ca de exemplu Așteptându-l pe Ulise: o abordare proaspătă, muzicală, ludică și emoționantă a Odiseei lui Homer, NOLand, o viziune distopică a eternului conflict dintre tiranie și forța colectivă în căutare de dreptate și egalitate sau Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, un experiment teatral și coregrafic ingenios care creează o punte între folclorul român și exigențele show-ului contemporan.

Papiloma Party, petrecere la granița dintre artă vizuală, teatru, medicină și educație

Toate acestea sunt aspecte ale unei abordări curatoriale remarcabile la nivel de festival, o negare a categorisirilor forțate, o disoluție a limitelor dintre variile feluri de cunoaștere. Unul dintre cele mai bune exemple pentru această mentalitate este spectacolul interdisciplinar și participativ Papiloma Party, o petrecere la granița dintre artă vizuală, teatru, medicină și educație, menit să crească gradul de conștientizare a publicului în ceea ce privește riscurile asociate virusului HPV.

Festivalul UNDERCLOUD este așadar o sărbătoare a potențialului uriaș de schimbare socială și de evoluție artistică a scenei de teatru independent din România. Reunind evenimente dedicate literaturii contemporane, tururi ghidate de conștientizare a poveștilor și simbolurilor de pe Calea Griviței, ateliere adresate copiilor în cadrul secțiunii Minicloud din fiecare weekend de festival, sesiuni de întrebări și răspunsuri cu personalități dinamice și marcante ale scenei artistice din România și multe alte provocări, UNDERCLOUD este o oportunitate excelentă pentru public de a-și lărgi orizonturile culturale și de a se cufunda într-o comunitate care merge la teatru nu pentru a-și valida preconcepțiile, ci pentru a-și rafina mentalitățile, provocând convenționalul și dezmărginind perspectivele despre rolul artei în viață și în societate. Programul complet al festivalului se găsește pe www.undercloudfest.ro, iar biletele sunt deja disponibile online.

