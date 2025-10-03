Bacăul are un nou talent în lumea muzicii: Ramona Munteanu. Deși are doar 12 ani și șase ani de experiență în canto, Ramona a câștigat multiple concursuri impresionante, iar astăzi, 3 octombrie a lansat primul său single, intitulat „Echoes”. Piesa a fost scrisă de Daria Tănasa, produsă de Johan Thelin, iar videoclipul a fost realizat de Theodor Florescu.

Mesajul piesei „Echoes”: puterea de a spune „eu pot”

Într-un interviu exclusiv pentru DCNews, Ramona a povestit despre semnificația piesei și experiența filmărilor: „Mesajul din piesă este cumva puterea mea de a spune celor din jur că eu pot, că nu mă mai afectează ce spun sau gândesc alții despre mine. Nu am avut neapărat o experiență urâtă care să mă marcheze, dar mereu am avut lângă mine oameni invidioși, răi și reci, care niciodată nu m-au încurajat sau nu au crezut cu adevărat în mine! Desigur, aici nu mă refer la părinți și apropiați, ci la persoanele de vârsta mea care mă înconjoară!”.

Ramona a adăugat că realizarea videoclipului a fost o provocare, dar și o experiență de neuitat: „La filmări a fost frumos, dar destul de greu! Scenele au fost surprinse într-o facultate de teatru din București. Filmarea a durat aproximativ 14-16 ore! A fost o experiență minunată, pe care aș repeta-o oricând! Am avut lângă o echipă minunată, căreia îi mulțumesc!”.

Premii și recunoaștere: un parcurs artistic impresionant

Ramona Munteanu a atras atenția publicului și prin performanțele sale anterioare. În aprilie 2025, ea a câștigat Marele Trofeu la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „Voci de Înger” - ediția a VIII-a, desfășurat la Suceava. Concurând alături de 280 de participanți din întreaga țară, Ramona s-a remarcat prin interpretarea piesei „Dancing on the Stars”.

De asemenea, tânăra artistă a impresionat și în cadrul emisiunii „Vedeta Familiei” de la TVR 1, unde a cântat piesa „Sakira - Try Everything”.

Cu ocazia Zilei Copilului, Ramona ne-a onorat cu prezența sa într-o ediție specială, unde a povestit mai multe despre parcursul său artistic, provocările și realizările care au marcat drumul său către succes.

„Sunt foarte entuziasmată, fericită, dar este o bucurie care nu se poate explica în cuvinte când aud aplauzele oamenilor. Doar un artist poate să înțeleagă. Am încercat să scriu și muzică, însă nu mă ajută neapărat inspirația acum. Totuși urmează să scot o piesă, compusă de altcineva”, spunea Ramona atunci.