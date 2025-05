Billie Eilish a fost desemnată „Artistul anului” la American Music Awards. Distincția a fost acordată pe baza voturilor fanilor, într-un eveniment transmis în direct de la hotelul Fontainebleau și difuzat pe CBS PARA.O.

Eilish, în vârstă de 23 de ani, a fost marea câștigătoare a serii, adjudecându-și toate cele șapte trofee pentru care fusese nominalizată, inclusiv „Albumul anului” și „Artistul favorit în turneu”. Această victorie spectaculoasă vine la scurt timp după lansarea celui de-al treilea album al său, Hit Me Hard and Soft, în mai 2024.

Discurs emoționant de la distanță

Aflată în Europa, unde se află în plin turneu, Billie Eilish a transmis un mesaj video de mulțumire care a emoționat publicul:

„Este atât de nebunesc. Am rămas fără cuvinte. Mi-aș dori să pot fi acolo în seara asta”, a spus artista vizibil emoționată, conform Reuters.

Chiar dacă nu a fost acolo fizic, prezența ei s-a simțit intens prin muzică și prin reacțiile celor prezenți în sală.

Alte premii importante: Gracie Abrams, SZA și Janet Jackson

Premiul pentru „Noul artist al anului” a fost câștigat de cântăreața Gracie Abrams, cunoscută pentru piesa „That's So True”. Ea a transmis la rândul său un mesaj video emoționant:

„Le mulțumesc fanilor mei. Am fost destul de norocoasă să învăț de la ei. Ei mi-au amintit de lumina care există acolo.”

SZA a fost dublu premiată pentru „Artista R&B a anului” și „Cântecul R&B favorit” pentru hitul Saturn, în timp ce Becky G a fost desemnată „Artista latino feminină favorită”.

Absențe notabile și surprize în rândul câștigătorilor

Deși au fost printre nominalizați, multe vedete au lipsit de la ceremonie. Beyonce, Taylor Swift și Kendrick Lamar nu au fost prezenți fizic, însă au obținut premii importante. Beyonce a făcut istorie, câștigând pentru prima dată la categoriile country cu albumul Cowboy Carter și titlul de „Artist country feminin favorit”.

În mod surprinzător, titlul de „Artist country masculin favorit” i-a revenit lui Post Malone, un artist mai cunoscut pentru influențele sale hip-hop și pop.

Kendrick Lamar, care a avut nu mai puțin de 10 nominalizări, a plecat acasă cu un singur premiu, cel pentru „Cântecul hip-hop favorit” – Not Like Us.

Momente artistice: Jennifer Lopez și omagii pentru legende

Ceremonia a fost deschisă de o reprezentație explozivă a gazdei Jennifer Lopez, care a susținut un medley de șase minute cu 23 de hituri ale nominalizaților, printre care și „Birds of a Feather” a lui Eilish, „Espresso” a Sabrinei Carpenter și „Texas Hold 'Em” a lui Beyonce.

Evenimentul a inclus și omagii pentru două legende ale muzicii. Janet Jackson a fost onorată cu premiul „Icon”, fiind aplaudată în picioare de întreaga sală. Pe scenă, artista a declarat:

„Nu mă consider o icoană. Singurul lucru pe care îl sper este că sunt o inspirație pentru alții să-și urmeze visele și să reușească.”

Rod Stewart, la vârsta de 80 de ani, a primit o distincție pentru întreaga carieră și a oferit publicului un moment nostalgic, interpretând celebrul său hit Forever Young.

„Asta e tot ce am vrut să fac. Nu am vrut să fiu bogat sau faimos”, a spus el cu sinceritate.

American Music Awards rămâne una dintre puținele ceremonii în care votul publicului dictează palmaresul, iar ediția din acest an a demonstrat că Billie Eilish este nu doar o artistă complexă, ci și una profund iubită de fani. Victoria ei clară arată o tranziție importantă în peisajul pop actual, unde sinceritatea, creativitatea și implicarea socială sunt tot mai apreciate.

