Actorul Marius Manole, mesaj emoționant pentru Angela Gheorghiu, înaintea concertului aniversar

Pe 7 septembrie, soprana de renume internațional Angela Gheorghiu va celebra 35 de ani de carieră artistică și va sărbători ziua de naștere printr-un concert-eveniment la Arenele Romane. Acompaniată de Orchestra Simfonică București, dirijată de David Giménez Carreras, celebra artistă va avea alături invitați speciali de marcă precum, Jonathan Tetelman, Mihai Damian, Alexandru Tomescu și Marius Manole.

Cu acest prilej extraordinar, actorul Marius Manole – unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai scenei românești și un apropiat al Angelei Gheorghiu – i-a transmis acesteia un mesaj emoționant, încărcat de admirație și afecțiune. Relația lor, construită pe respect reciproc și bucuria de a împărtăși momente artistice de excepție, se va concretiza și pe scena Arenelor Romane, unde Marius Manole va susține un moment artistic special.

„Angela, îți mulțumesc că mi-ai dat șansa să fiu alături de tine într-un moment atât de important. Tu nu ești doar o voce unică în lume, ești o forță care inspiră, un om care schimbă destine prin artă. Îți doresc să rămâi mereu aceeași – neînfricată, pasionată și cu inima deschisă către publicul tău. Sunt onorat că voi fi lângă tine pe 7 septembrie.” – Marius Manole

Mesajul video pe care Marius Manole îl adresează publicului, poate fi urmărit aici: https://fb.watch/Btpma7b0gq/

Concertul „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” promite o seară memorabilă, un regal muzical cu un repertoriu atent ales, care va traversa momentele definitorii ale unei cariere legendare.

Tenorul chiliano-american Jonathan Tetelman și baritonul român Mihai Damian vor aduce momente de intensitate lirică, iar violonistul Alexandru Tomescu va încânta publicul cu un recital unic, interpretat la instrumentul său de suflet, vioara Stradivarius Elder-Voicu (1702), aflată în patrimoniul României.

Dirijorul spaniol David Giménez Carreras, cunoscut pentru colaborările cu Plácido Domingo, José Carreras și Andrea Bocelli, va oferi publicului interpretări pline de rafinament și echilibru.

Biletele au fost puse în vânzare exclusiv în rețeaua Iabilet.ro și pot fi achiziționate la prețuri variabile, în funcție de categoria de loc, după cum urmează: Cat. IV – 190 lei, Cat. III – 290 lei, Cat. II – 390 lei, Cat. I – 490 lei, VIP – 600 lei și Cat. – Opera Experience ce include acces VIP, transport gratuit de acasă până la locația evenimentului și retur (zona București, Ilfov) și o sticlă de Prosecco (soft drinks) – 800 lei.

Eveniment organizat de Asociația Mall4Art

Cu sprijinul: Zarea.

Parteneri media: Antena 3 CNN, Radio ZU, Biz, Haute Culture, Femeia, Femeia de Azi, Zile și Nopți, Getica OOH, Media Advertising, Blitz TV, DcNews, București Business, Iconcert.ro, Happ.ro, Garbo.ro, Kudika.ro, Invent Media.

