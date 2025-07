Ozzy Osbourne și Black Sabbath, concert de adio emoționant în fața a 40.000 de fani - VIDEO

Ozzy Osbourne și Black Sabbath au încântat sâmbătă zeci de mii de fani într-un concert emoționant de adio la Birmingham, după o zi încărcată cu spectacole tribut oferite de o distribuție impresionantă de artiști, potrivit Reuters.

La aproape șase decenii de la contribuția lor în pionieratul heavy metal-ului printr-o piesă ce le poartă numele și care a captivat și înfricoșat publicul, Black Sabbath s-au întors în orașul lor natal, Aston, pentru concertul „Înapoi la început”, desfășurat la stadionul Villa Park.

Concertul, ale cărui încasări au fost direcționate către scopuri caritabile, a fost anunțat drept ultima apariție scenică a lui Osbourne, la cinci ani după ce „Prințul Întunericului”, în vârstă de 76 de ani, a dezvăluit că suferă de boala Parkinson, care îl împiedică să meargă.

Ozzy is a legend. So glad he’s being celebrated like this. pic.twitter.com/h9fQq2VEES