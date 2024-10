Mama regretatei Whitney Houston, cântăreaţa de gospel Cissy Houston, a murit la 91 de ani

"Cu inima grea anunţ moartea iubitei noastre regine Cissy Houston astăzi! Vă rugăm să păstraţi familia Houston în rugăciunile voastre", a scris Pat Houston pe Instagram.



Pe numele său real Emily Drinkard, Cissy Houston a fost o cântăreaţă de soul şi gospel cu o carieră de succes ca backing singer pentru artişti precum Elvis Presley şi Aretha Franklin în cadrul grupului The Sweet Inspirations.



A înregistrat sute de piese, în toate genurile muzicale, vocea sa putând fi auzită pe melodii de Jimi Hendrix, dar şi de Beyoncé.

Pe parcursul carierei sale solo, a câştigat două premii Grammy pentru albumele "Face to Face" şi "He Leadeth Me" la sfârşitul anilor '90.



Fiica sa, Whitney Houston, a fost una dintre cele mai mari cântăreţe americane, fiind cunoscută în special pentru hituri precum "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" şi "I Will Always Love You". Whitney a fost găsită moartă, înecată în cada sa, în 2012, la vârsta de 48 de ani.



Cissy Houston a fost, de asemenea, mătuşa cântăreţelor Dionne Warwick şi Dee Dee Warwick şi verişoară a cântăreţei de operă Leontyne Price, conform Agerpres.

