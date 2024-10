Descoperire inedită în seiful unei biblioteci: un vals necunoscut al lui Chopin, găsit după aproape două secole

Citește și: „Marcel Pavel, Familia și Prietenii” la Opera Națională București, în Concertul extraordinar de Crăciun

Într-o descoperire muzicală surprinzătoare, un vals necunoscut al compozitorului polonez Frédéric Chopin a fost găsit în seiful Morgan Library and Museum din New York, la mai bine de 175 de ani după moartea artistului. Publicația The New York Times a raportat că partitura, inscripționată cu titlul „Vals” în limba franceză, a fost descoperită în primăvara acestui an de curatorul instituției, Robinson McClellan.

Robinson McClellan a povestit pentru sursa citată despre surpriza pe care a avut-o la prima vedere a partiturii: „Mi-am spus: Ce se întâmplă aici? Ce ar putea fi?”. Fără a recunoaște imediat lucrarea, McClellan a fotografiat partitura și a interpretat-o acasă, la pian, însă, inițial, nu a fost sigur de autenticitatea sa.

Pentru a verifica originea valsului, McClellan a apelat la un specialist în muzica lui Chopin de la Universitatea din Pennsylvania. Echipa de la Morgan Library and Museum a recurs la o examinare detaliată a cernelii și a hârtiei, ajungând astfel la concluzia că piesa aparține într-adevăr lui Chopin.

De asemenea, stilul de scriere se potrivește perfect cu caligrafia compozitorului, inclusiv cu particularitățile sale caracteristice, cum ar fi o cheie de Fa și mici mâzgălituri. „Suntem pe deplin convinși de concluziile noastre”, a declarat McClellan, menționând că această piesă oferă o fereastră rară spre geniul creator al lui Chopin.

Potrivit specialiștilor, partitura datează din perioada 1830-1835, când Chopin avea în jur de 20 de ani. Valsul, cu o introducere austeră, a fost descris de celebrul pianist Lang Lang ca având „un întuneric dramatic care se transformă în ceva pozitiv”. Această descriere subliniază dualitatea emoțională a piesei, o trăsătură distinctivă în multe dintre creațiile lui Chopin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News