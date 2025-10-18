€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:18 18 Oct 2025 | Data publicării: 13:18 18 Oct 2025

A murit Mircea Tiberian. Pianistul, găsit fără suflare într-un hotel
Autor: Iulia Horovei

2YG4TOWb
 

Cunoscutul pianist român Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani.

Mircea Tiberian, cunoscut pianist român, a murit la Galați, la vârsta de 70 de ani. El a susținut, vineri seară, un concert cu „Nicolas Simion Quartet” la Jazz Society Club.

El a fost găsit fără suflare în hotelul unde era cazat. Echipajul SMURD venit la fața locului a încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat, potrivit ProLiderFM.

Cine a fost Mircea Tiberian

Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor și autor de scrieri despre muzică și artă, considerat o figură importantă în jazzul și muzica improvizată din România. A absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București și a obținut titlul de doctor în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”, potrivit umb.

Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte și peste douăzeci de albume, cel mai recent fiind Looking forward to the past (2020, Fever Records). A fost profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a fondat și condus primul și cel mai important departament de jazz din România. A predat discipline precum Arta improvizației în jazz, Compoziție jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului și muzicii pop, și Aspecte ale improvizației de jazz după 1950.

Mircea Tiberian a fost, de asemenea, foarte activ în domeniul literar și muzicologic, publicând numeroase articole, cărți și antologii. A fost distins de șase ori cu premiul pentru compoziție de jazz al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ultima dată în 2015, pentru musical-ul Jazzy Tarot. Printre cele mai apreciate lucrări literare și muzicologice ale sale se numără Sunetul de referință, Domeniul muzical, o lume cu 4 dimensiuni și Magister Musicae în țara surîsului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Mircea Tiberian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Nouă funcție la Instagram. Părinții vor putea bloca adolescenții să discute cu personaje AI
Publicat acum 34 minute
A murit Mircea Tiberian. Pianistul, găsit fără suflare într-un hotel
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Pacea de la Budapesta. Bogdan Chirieac: Aici a fost diplomația lui Viktor Orban, cel repudiat de UE
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Femeie, lăsată fără două mașini de lux de un bărbat care trebuia să le înmatriculeze
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ce a descoperit Guvernul la Salina Praid: totul era un formalism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
Bilanțul victimelor exploziei din Rahova, București: S-a cerut transferul unui pacient rănit grav în străinătate
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close