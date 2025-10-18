A murit Mircea Tiberian. Pianistul, găsit fără suflare într-un hotel

Mircea Tiberian, cunoscut pianist român, a murit la Galați, la vârsta de 70 de ani. El a susținut, vineri seară, un concert cu „Nicolas Simion Quartet” la Jazz Society Club. El a fost găsit fără suflare în hotelul unde era cazat. Echipajul SMURD venit la fața locului a încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat, potrivit ProLiderFM.

Cine a fost Mircea Tiberian

Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor și autor de scrieri despre muzică și artă, considerat o figură importantă în jazzul și muzica improvizată din România. A absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București și a obținut titlul de doctor în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”, potrivit umb.

Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte și peste douăzeci de albume, cel mai recent fiind Looking forward to the past (2020, Fever Records). A fost profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a fondat și condus primul și cel mai important departament de jazz din România. A predat discipline precum Arta improvizației în jazz, Compoziție jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului și muzicii pop, și Aspecte ale improvizației de jazz după 1950.

Mircea Tiberian a fost, de asemenea, foarte activ în domeniul literar și muzicologic, publicând numeroase articole, cărți și antologii. A fost distins de șase ori cu premiul pentru compoziție de jazz al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ultima dată în 2015, pentru musical-ul Jazzy Tarot. Printre cele mai apreciate lucrări literare și muzicologice ale sale se numără Sunetul de referință, Domeniul muzical, o lume cu 4 dimensiuni și Magister Musicae în țara surîsului.