Revelionul România TV 2026: Petrecere, muzică și surprize în noaptea de Anul Nou
Data actualizării: 21:10 26 Dec 2025 | Data publicării: 21:02 26 Dec 2025

Revelionul România TV 2026: Petrecere, muzică și surprize în noaptea de Anul Nou
Autor: Tiberiu Vasile

Revelionul România TV 2026 Petrecere, muzică și surprize în noaptea de Anul Nou Revelion România TV 2026. Sursa FOTO: Victor Ciutacu Captura Youtube
 

Revelionul România TV 2026 promite să fie o noapte de neuitat. Pe scena celui mai așteptat show de Anul Nou vor urca artiști de top, vedete, jurnaliști și chiar politicieni.

Anul acesta, România TV vă invită să întâmpinați Noul An într-un mod cu totul special. Super Revelionul România TV 2026 revine cu un show care promite să fie memorabil, cu momente muzicale, umor și surprize la fiecare pas.

În platou vor alterna duetele spectaculoase între artiști, vedete, politicieni sau jurnaliști, scenete comice inspirate din actualitate și momente dedicate românilor talentați. Mai mult, unii invitați surpriză vor veni și deghizați, cu măști, adăugând o notă de mister și distracție. Poți să ghicești cine stă în spatele măștilor?

Numele care vor anima Revelionul

Printre numele care vor anima Revelionul se numără Adi Minune, Elena Merișoreanu, Georgiana Lobonț, Jeni Nicolau, Azur, Daniela Gyorfi, Cornelia și Lupu Rednic, Jan de la Craiova, Marcel Pavel, Țociu și Palade, Dan Ciotoi, Maria Cârneci, Makaveli, Mirabela Dauer, Stela Enache, Saveta Bogdan Vasile Moraru și Dan Puric. Sunt doar câteva personalități care vor aduce spectacolului un plus de magie și emoție.

Show-ul va combina muzică live, momente de comedie și interacțiuni inedite cu publicul, oferind un Revelion complet doar la România TV.

CITEȘTE ȘI: Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion

VEZI PROMO AICI:

revelion
revelion 2026
romania tv
