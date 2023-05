Godină, după ce a fost amendat: Colegul m-a recunoscut, dar mi-a zis că nu are ce sa facă. Nu putea șterge de pe radar

„Mi-a fost luat carnetul din cauza vitezei, acum trei sau patru ani în județul Covasna. Veneam din Republica Moldova. Stăteam de vorbă cu Georgiana (n.r. soția) și eram supărat. Fusesem în Chișinău să-mi cumpăr niște haine de la un magazin, nu le-am mai cumpărat că nu m-am îndurat pentru că erau prea scumpe. Cert este că banii ăia au ajuns până la urmă în altă parte, la amendă. Acum nu vreau să găsesc scuze, că eu sunt sătul de scuzele șoferilor, dar chiar nu era cazul de localitate acolo (n.r. limita de viteză) pentru că nu erau case. Nu am comentat nimic, am fost resemnat total, am plătit pe loc”, a povestit Marian Godină la podcastul „Acasă la Măruță”.

Polițistul care l-a oprit pe Marian Godină l-a recunoscut imediat.

„Mi-a spus că îi pare rău că ne întâlnim în ipostaza asta, dar nu a avut ce face. Polițistul nu putea șterge de pe radar, nu neapărat că a fost cinstit că mi-a luat permisul, fiind colegi. Nu a avut ce să facă pentru că e un hard pe care se înregistrează, nu ai ce să faci. Mi-am asumat. Am rămas fără carnet tei luni, dar am dat un examen și l-am luat după 30 de zile. Georgiana are și ea carnet și spune că e mai bună la șofat decât mine. Nu am ce să comentez că mi-a fost șofer în perioada aia. Am depins de ea”, a spus Marian Godină.

Marian Godină spune că polițiștilor nu li se impune o normă de amenzi.

„Nu o normă. Foarte mulți agenți care nu fac nimic într-o zi de muncă, dacă îi întreabă șeful ce au făcut în ziua respectivă spun că nu au o normă. Nu e o normă, dar nici nu poți să nu faci nimic toată ziua, adică trebuie să justifici. Trebuie să spui ce ai făcut în ziua respectivă. Și până a urmă asta e treaba unui polițist - să dea amenzi, să ia permise. Vorbesc de Poliția Rutieră.

Atâta timp cât ai în fișa postului să constați și să aplici contravenții, atunci nu poți ca după 8 ore în care nu ai avut ceva de făcut să vii și să spui că nu ai nici măcar o amendă dată, că nu este credibil. Dar asta nu înseamnă că are cineva o normă”, a adăugat Marian Godină.

