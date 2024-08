Oana Ioniță i-a ascuns fiicei sale, până la 13 ani, că Florin Budnaru nu e tatăl ei: "Ea a simțit tot timpul"

"A fost o decizie pe care am încercat să o luăm împreună eu cu Florin de vreo 5-6 ani. De fiecare dată, prietenii îmi spuneau că cel mai bun mod și moment în care îi poți spune copilului că nu este tatăl ei este într-o vacanță, când sunteți bine, relaxați, nu într-un moment de stres sau încărcat din viața ei.

Era o decizie pe care trebuia să o luăm cu foarte mulți ani în urmă, dar de fiecare dată se întâmpla ceva și amânam. Chestia asta s-a derulat pe parcursul mai multor ani. M-am hotărât, pe 1 ianuarie anul trecut, să îi spun. A fost un nou început în care am hotărât să-i spun”, a mărturisit Oana Ioniță, în podcastul Te ascult, moderat de Ilinca Vandici.

"Ea a simțit tot timpul"

"Pe de o parte, se aștepta. Ea a simțit tot timpul că Maxim a fost mult mai iubit, că Florin a fost mult mai atașat de Maxim și cumva poate că i-am explicat și eu: "Mami, tu stai mai mult cu mine, cu buni, noi avem timpul nostru. Băieții cu băieții, fetele cu fetele." Am tot încercat să simulez o oarecare relație pe care am putea să o avem altfel.

N-am încercat să spun de ce sau cum, așa a fost să fie, cu toate că Florin a fost acolo și a încercat să îi fie tată. Am încercat să fim o familie. Am simțit că există o iubire foarte mare pentru Maxim din partea tatălui său, o altfel de apropiere, de energie și atunci lucrurile au mers de la sine. N-am cerut mai mult de atât. Am fost mulțumită cu faptul că a acceptat-o pe Isabel, când ne-am întâlnit, că am avut o familie fericită. Am fost bine până la un punct. Nu voi șterge cu buretele tot ce a fost. I-am spus de fiecare dată partea frumoasă din povestea asta.

Isabel este o fire foarte matură. Acum, ne-am întors de la Praga, unde a luat pentru a doua oară locul 1 la Dance World Cup. Pentru ea sunt niște realizări foarte mari, iar ea, ca și mine, este foarte atașată de dans și de lucrul cu copiii. Are mai mult talent decât mine la partea asta pedagogică. Eu sunt mai sufletistă. Ea lucrează mai clar și mai programat, să zic așa, cu copiii, și este mai dură", a povestit Oana Ioniță.

De ce au divorțat Oana Ioniță și Florin Budnaru

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat în 2023, când ar fi împlinit zece ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit civil în vara lui 2013, nașii lor fiind Mihai Găinușă și soția acestuia.

"Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit zece ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor. Pe plan profesional, suntem separaţi. Adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, spunea Oana Ioniță, anul trecut, pentru spynews.ro.

"Simt că, în viață, evoluția noastră ca indivizi are loc doar în momentele de cumpănă, în momentele dificile în care deciziile esențiale ne caracterizează ca indivizi. Recunosc că fiecare hop din viața mea l-am considerat o provocare din care să renasc și să devin un om mai bun. Mereu am considerat că, atunci când ajungi jos, singurul drum liber este în sus. Lupt pentru a depăși rapid și ușor această schimbare din viața mea", mai spunea fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor, atunci, pentru unica.ro.

