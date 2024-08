Doru Octavian Dumitru a deschis sertarul cu amintiri. "Mama mea a fost o sfântă. A fost foarte mândră că a bătut la mașină Biblia"

Marele comediant, părintele stand-up-ului românesc, Doru Octavian Dumitru, a mărturisit, cu ceva timp în urmă, că darul comediei a fost moștenit de la părinții lui care au fost niște oameni haioși, după cum o spune chiar el. În podcastul lui Adrian Artene a povestit mai mult ca niciodată despre cei care i-au dat viață. A dezvăluit bucuria fără margini a mamei în clipa în care a terminat de dactilografiat Biblia (aceasta a fost stenografa lui Nicolae Ceaușescu ani la rând și a lucrat pentru Comitetul Central) dar a amintit și porecla tatălui - Gușterul - fost ofițer de armată.

DOD (așa cum i se spune frecvent) a fost chiar și amenințat cu închisoarea în perioada regimului comunist pentru că se lua de "mai marii" din sistem și făcea glume cu substrat. Totuși, spune el, nu s-a simțit niciodată intimidat, nici nu a cedat, și asta dintr-un singur motiv: „Dumnezeu e în mine” - așa cum a spus-o în emisiunea amintită.

Umorul l-a moștenit de la ambii părinți, „care erau foarte haioși”, după cum a dezvăluit chiar el: „Mama era o femeie blândă și înțeleaptă. De fapt, tata obișnuia să spună că m-am născut dintr-o mamă hotărâtă și un tată înțelept. Mama a fost o femeie care s-a format în cadrul sistemului. Era stenodactilografă și una dintre cele două femei invitate la congresul de stenografie. Și era foarte bună în ceea ce făcea."

Mama lui avea toate actele lui Ceaușescu pe mână

Doru Octavian Dumitru a povestit în podcast: „Mama lucra la Comitetul Central, cu biroul chiar lângă cel al primului secretar, așa că avea acces la toate documentele importante. Venea acasă târziu în noapte. Cred că asta am moștenit și eu de la părinți, obiceiul de a ajunge târziu acasă.”

Artistul și-a amintit că mama sa a fost cea mai mândră în momentul în care a bătut la mașină Biblia. „Și i-a zis un preot - ați făcut o mare treabă, și acolo unde e ea acum… Mama mea a fost o sfântă, cred că s-a dus într-un loc frumos…”, a spus DOD, cu privirea ridicată, vizibil emoționat.

Tot despre mama sa, pe care a divinizat-o, Doru Octavian Dumitru a mai spus că i-a oferit multe amintiri frumoase: "Am multe amintiri cu mama. Mama a fost o femeie blândă și înțeleaptă, o femeie care a crescut în sistem. Practic, după ce părinții mei au ieșit din copilărie, a început partea socialistă. Și, da, au fost influențați de regim."

"Avem sămânță de rău în noi"

"Pe mine mă surprinde faptul că la noi nu se vorbește cu adevărat despre ce s-a întâmplat atunci. A fost foarte mult entuziasm. Dar nimeni nu vorbește.

Noi dacă am lua câte puțin din fiecare orânduială care a fost, inclusiv din socialism, am fi făcut un sistem tare frumos. Dar n-o să facem asta. Pentru că avem în noi acest putregai, e ceva stricat în noi, avem aceste molecule de distrugere. Aceste molecule se activează după ce ai depășit vârsta de 30 de ani. Ele îți spun - mori, mori, mori... Deci există asta în tine.

Și atunci există această răutate în tine, trebuie doar să o controlezi, asta-i tot. Poți să faci ceva rău, dar după aceea poți să te întorci și să spui - îmi pare rău. E foarte frumos să te poți stăpâni, să poți să controlezi. Eu cred că spre asta tinde spiritul uman. Să ne controlăm, să fim atenți. În Noul Testament Iisus chiar îndeamnă să-ți cureți în fiecare zi din grădină, să nu existe buruieni" a spus omul de comedie.

„Pe tata îl porecleau Gușterul”

Tatăl artistului, fost ofițer de armată, a urmat cursurile MAI la Oradea și a lucrat la punctul de frontieră Curtici. Când a fost transferat de la Curtici Arad la Bacău, a fost întrebat unde dorește să fie repartizat și a ales să meargă la miliție. „Neavând uniformă încă făcută pentru el, îi spuneau Gușterul, pentru că purta uniforma de la frontieră, verde. Era singurul din poliție, verde”, a spus artistul râzând. "Chiar dacă tatăl lucra în sistem, acasă „era un tip haios”, dar „punea mult suflet în ceea ce face și asta i-a dăunat sănătății. Ulterior a înțeles, și-a revenit și s-a echilibrat" a mai dezvăluit DOD.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News