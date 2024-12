De ce a ales Mircea Radu să lase în urmă Capitala și să se mute cu familia în Piatra Neamț

De 12 ani, Mircea Radu, cunoscutul prezentator al emisiunii „Din Dragoste”, trăiește o poveste de iubire alături de Raluca, o doctoriță cu 20 de ani mai tânără decât el. Cei doi au împreună o fetiță de 8 ani și un băiat de 11 ani.

Raluca, soția lui Mircea Radu, este o femeie discretă, dedicată familiei și carierei sale. Într-un podcast recent, ea a povestit câteva detalii despre viața sa personală și despre dinamica relației de cuplu, acceptând invitația lui Rareș Bostan la Ceahlăul Podcast. Originară din județul Botoșani, Raluca a studiat la Iași și s-a mutat la București după absolvirea facultății. După câțiva ani petrecuți în capitală, familia Radu a ales să se stabilească în Piatra Neamț, unde locuiesc în prezent, departe de agitația orașului.

„Ne-am retras într-un context din viața noastră într-un oraș de munte unde ne-am dorit noi să ne creștem copiii, care pe atunci erau mici. Fetița mea avea doi ani când ne-am mutat în Piatra Neamț. Mi se părea că e așa idilic, că e desprins dintr-un film de la Hallmark, cu munți și văi, mâncare de calitate bună, aer proaspăt și am simțit nevoia să ieșim din viața noastră împreună, toți patru, și să ne mutăm într-un loc în care să avem o altă viață.

A fost o alegere curioasă pentru toată lumea în momentul în care am decis împreună să venim aici. Este adevărat că ne-am dorit să plecăm din București, fiind amândoi în anumite contexte profesionale în care eram destul de obosiți, dar și pentru că mie mi se oferise un post undeva la o clinică. Găsisem o luminiță și aveam șansele să îmi așez lucrurile și viața astfel încât să pot să stau mai mult cu familia mea și cu copiii. Am avut de ales între Piatra Neamț și Brașov și, desigur, București, pentru că ușa Bucureștiului nu este închisă și niciodată nu va fi închisă în familia noastră, și am venit aici. Ne-am acomodat și ne este deocamdată bine aici”, a povestit soția lui Mircea Radu.

Raluca a subliniat cât de important este ca într-un mariaj să fie deschidere și dintr-o parte și din alta astfel ca partenerii să-și tolereze alegerile și preferințele și să ofere susținere la momentul potrivit.

"E normal între doi oameni care se iubesc și sunt împreună (să se mute unul pentru celălalt-n.r. ). La un moment dat eu am venit către Mircea, de data asta el a venit către mine. Data viitoare probabil că eu voi merge către București și tot așa. Important e să fim împreună și să rămânem împreună. Mircea face bine, e în continuare în televiziune, face un proiect care se numește 'Noi, românii', care îmi e drag. Mircea e Mircea, nu-l dărâmă timpul", a mai spus dr. Raluca Radu în aceeași emisiune.

