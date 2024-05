"Ai intrat pe post astăzi și ai ieșit tot astăzi". Andreea Liptak, după 12 ani de la plecarea din PRO TV: "Cred că, după prima știre, i-a părut rău lui Adrian Sârbu"

"Prima mea apariție a fost un dezastru total. Categoric eram un om de știri, însă oportunitatea de a veni în București a fost aceea de a prezenta în cadrul redacției de știri din sport și nu eram făcută pentru asta, dar dacă acolo s-a ivit oportunitatea, am încercat să mă adaptez. Am avut colegi extraordinari, printre care și soțul meu (n.red. – Răzvan Spiridon, prezentator PRO TV), care habar n-aveam că va ajunge soțul meu peste ani, pentru că am fost destul de distanți unul față de altul, dar cu toții m-au ajutat. Erau mai mulți bărbați și câteva femei, dar ei ne susțineau. Cred că-și dădeau seama că nu putem face anumite lucruri, ne tolerau.

Adrian Sârbu a dorit atunci să revoluționeze știrile sportive și a creat un concept, probabil preluat din afară, și anume știri sportive prezentate de femei. Aș fi fost prima prezentatoare la pupitrul prezentatorului de știri sportive! Cum se face totul în PRO, m-au anunțat de pe o zi pe alta că voi intra să prezint a doua zi. Mi-au spus seara și nu am dormit toată noaptea. Eram stresată, nu aveam exercițiu. Am făcut câteva probe în platou, dar nu să mă simt pregătită. Obosită, stresată, a ieșit un dezastru.

"Cred că, după prima știre, i-a părut rău"

"Imediat după emisie, am ieșit din platou și mi s-a spus: "Ai intrat pe post astăzi și ai ieșit de pe post tot astăzi." Am zis ok. Știam că n u eram din filmul acela. Și mă gândeam ce o să fac acum, pentru că în redacția de sport e evident că nu sunt potrivită. (...) Cred că eram credibilă la știri, nu acolo (n.red. – la sport). Probabil, ceva din energia mea, din abilitatea de a citi de pe prompter, de a mă conecta cu publicul au fost ingredientele pe care le-a luat mai mult în considerare Adrian Sârbu, pentru că el decidea cine intră și cine iese de pe post.

Mesajul nu era din mine, nu eram eu. Cred că după prima știre i-a părut rău (n.red. – lui Sârbu pentru decizie). (...) Nu aveam cultura necesară ca să reprezint redacția respectivă, nu mi-au fost suficiente cele șase luni lucrate în redacție. Eu am făcut ce am putut și mă bucur că s-a întâmplat să nu fiu potrivită acolo, pentru că am fost pusă din nou pe calea mea. Cei de la știri s-au bucurat enorm și au zis: "E a noastră. Să vină înapoi." Și așa am ajuns înapoi la știri, printr-un eșec", a povestit Andreea Liptak, invitată la podcastul "Altceva", cu Adrian Artene.

