Cuvântul care o enervează la culme pe actrița Carmen Tănase. "E atât de frumoasă limba română, de ce o sărăcești în halul ăsta?"

Invitată în emisiunea online a lui Adrian Enache, Carmen Tănase a vorbit despre actorie, tinerețe, prieteni și... limba română. Întreabată ce cuvânt din vocabularul românilor o enervează cel mai mult, aceasta a răspuns, fără să stea prea mult pe gânduri:

"Super! E ok și cuvântul "super"... mă, da' folosește-l când trebuie! Nu-l folosi la tot! Adică tot ce este este "super". Am un super ceas, mi-am luat o super geantă cu o super culoare... E atât de frumoasă limba română și are cuvinte atât de diverse, de ce o sărăcești în halul ăsta? Pentru că nu știi cuvintele alea, pentru că nu ai citim..."

Adrian Enache, gazda podcastului, a intervenit: "Și eu când aud pe unii... "îmi place foarte tare"...Păi cum să-ți placă foarte moale?"

Carmen Tănase: Bun, merge să folosești și asta câteodată, dar nu mereu!

A jucat în studenție cu Radu Duda, principele României

Actrița a mai dezvăluit în podcastul "Laivu' lu' Enache" că în anul II de facultate a jucat cu Radu Duda, actualmente principele României.

"Am păstrat legătura, vorbim ca pe vremuri, nu s-a schimbat absolut nimic. Vorbim la telefon, râdem... sigur, acum fiecare e cu viața lui, cu obligațiile lui, nu ne mai vedem cum ne vedeam pe vremuri, dar când avem ocazia - da, ne vedem" a dezvăluit Carmen Tănase.

"Flăcărica mi-a schimbat viața"

"Când prinzi așa e soarta. Când dă Dumnezeu, și a dat, da... îți schimbă viața. În primul rând eu am intuit că serialul ăsta va avea mare succes. Nu știu ce zână mi-a spus mie în ureche că vom da lovitura, dar nu am crezut că va fi așa. Nu mi-am imaginat că va face istorie. Că-s copii de trei ani care știu replici și mă recunosc pe stradă... este fabulos totuși! Oricum Flăcărica mi se spune, puțini oameni știu cum mă cheamă de fapt. Nu e o problemă asta, că eu așa am intrat în casa oamenilor și-n conștiința lor, cu rolul ăla. Puțină lume merge la teatru, foarte multă lume se uită la televizor, e normal, nu e nicio supărare" a mai spus Carmen Tănase în același podcast.

A apelat la chirurgie estetică

De curând, Carmen Tănase a decis să apeleze la o procedură estetică pentru umplerea șanțurilor nazolabiale și liniilor marionetelor de la nivelul feței. „Mi-a spus o prietenă că arăt așa de odihnită de parcă am fost doua săptămâni în Bahamas. Pe scurt, m-am întâlnit în viața asta cu o zână. Se mai întâmplă, să știți, nu sunt doar eu cea aleasa. Are și nume omenesc, dar vi-l spun la final. Uite așa, când nu mai aveam nici o speranță și nicio tragere de inimă, am slăbit 10 kg și urmează alte 10 la rând șiiiiiiiii…, atenție ce spun acum, să-mi păstrez expresia feței, adică să nu se schimbe nimic și totuși să atrag atenția cu replici ca cea de la începutul postării. Și să mă simt bine cu mine. Sau, hai, să nu picăm în clișee, să mă simt MULT mai bine cu mine. Să am o relație prietenoasă cu oglinda. În fine, să nu mă mai sperii când dau cu ochii de mine după trei-patru ore de somn. Domne, pe scurt, să mă plac" a recunoscut actrița într-o postare pe conturile personal de Facebook.

