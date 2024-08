Când actorii își dau viața, la propriu, pentru scenă. Marius Manole, despre sacrificiul suprem în teatru: În pandemie am realizat că eu sunt nimic. Eram un actor pe o foaie, eu nu mai eram

Actorul Marius Manole a fost invitat în podcastul lui Alexandru Constantin - "Superoameni" - unde a vorbit despre sentimentele care l-au încercat de-a lungul anilor în ceea ce privește balansul între carieră și viața personală. Acesta recunoaște că la un moment dat uitase complet de propria persoană, obișnuia să se pună pe locul doi, după teatru și scenă, iar asta - spune el - l-a adus la faliment.

"E treaba mea cum aleg să fiu fericit"

"Cele mai mari războaie s-au dus în numele dragostei. Așa că eu am ales, cu toată damnarea și condamnarea celor de pe Facebook și a societății, libertatea. Aleg libertatea și aleg să fiu fericit. E treaba mea cum, e treaba mea când, e treaba mea tot. Atâta timp cât nu stau pe capul nimănui, cât nu consum banii nimănui, cât nu stau să mă întrețină cineva, e treaba mea cum aleg să fiu fericit.

Viața actorilor nu e obișnuită. E total neobișnuită. Sunt multe lucruri imprevizibile, nicio zi nu seamănă cu alta... și-atunci lucrurile se schimbă. A fost și vina mea pentru că eu puneam viața de acasă pe planul doi. Am și meseria care îți cere tot! Trebuie să-i dai tot ca să-ți dea ceva în schimb. Și n-am fost dispus pentru compromisul ăsta niciodată, adică eu când am spus că vreau sî mă fac actor am pus punct la orice altceva din jurul meu" a mărturisit actorul.

Marius Manole a recunoscut în nenumărate rânduri că nu a pus niciodată un om deasupra actorie. Până în pandemie.

"Niciodată! Până în pandemie! După pandemie, dat fiind faptul că muncisem oricum enorm și deja îmi făcusem ceva nume am hotărât să îi dau vieții și ce i se cuvine vieții pentru că nu știu cât mai durează. Și, totuși, eu nu vreau să mor cel mai mare actor e pe fața pământului. Și nici nu vreau să mor în culmea succesului.

Eu vreau totuși să mor cât de cât împlinit. Și înainte să se pună pământ pe mine să zic - Doamne, sunt împăcat cu tot ce am făcut până acum. Nu vreau să am regrete din punctul ăsta de vedere. Și atunci am schimbat puțin foaia în sensul în care trăiesc toate lucrurile pe care le trăiam și înainte, dar cu mai puțină frică, nu dau tot timpul din viața mea pentru asta, îmi rezerv timp și pentru mine... E nu că puneam pe altcineva, niciun om, înaintea teatrului... eu nu mă puneam nici pe mine înaintea meseriei mele, ceea ce era foarte rău. Pentru că la un moment dat lucrul ăsta te seacă și te aduce în pragul falimentului, cum m-a și adus, de fapt" este mărturisirea lui Marius Manole.

Cum a învățat să spună și "Nu"

"Mi-am dat seama în pandemie că eu nu sunt nimic. Mie mi s-a luat meseria în pandemie. Eu eram nimic. Eram un actor pe o foaie, angajat... dar eu nu mai eram. Meseria mea poate să dispară. Oamenii, la un moment dat, dacă nu vor să mai vină la teatru, eu pot să dispar. Dacă ești medic chirurg oamenii au nevoie de tine. Dar eu am o meserie de care oamenii nu au nevoie decât la modul ideal și atunci când sunt dispuși... Știu că unii colegi de-ai mei sunt supărați pe afirmația asta, dar eu cred că ăsta este adevărul: fără teatru se poate trăi. Sigur, am fi mai triști, mai săraci, dar se poate. Dacă vine un război, prima dată ai nevoie de pâine, apă și... cam asta. deci se poate trăi și fără teatru" a conchis actorul.

Cu puțin timp înainte de aceasta, Marius Manole a stârnit furori pe internet după ce a făcut o postare pe contul personal de Facebook în care a cerut ajutorul fanilor după ce, susținea el, uitase unde trebuie să ajungă și la ce adresă.

"Salutare!! Oameni buni, astăzi trebuie sa merg la un podcast. La ora 16. Eram ferm convins că am conversația pe undeva. Am căutat în tot telefonul. Știu că e aproape imposibil, dar știe cineva la ce podcast și adresă trebuie să merg? Mă gândesc că poate văd cei care mă asteaptă! M-ar ajuta foarte tare un share! Poate am noroc. Știu că pare, dar chiar nu e o glumă. Vă rog eu, nu comentați de dragul de a comenta! Vă rog! PS: AM AJUNS, AM FĂCUT. Mulțumesc pentru implicare" - a scris actorul în online.

