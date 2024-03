Ioana Tufaru susține că Luca, fiul ei de 9 ani, a fost victima bullyingului în școală. Cum a ales să-l mute în altă clasă

Ioana Mardare, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru, a vorbit în emisiunea Corneliei Ionescu, "Online Story", despre cum fiul ei, Luca, a fost la un pas să fie agresat de către un coleg de clasă, după cum susține femeia. A fost împins iar învățătoarea nu a luat atitudine. Este și motivul pentru care a decis pe loc să-l mute în altă clasă iar acum, spune ea, e liniștită.

"Eu încerc să-l învăț independent, se duce singur la magazin... dar, vezi tu, și independența asta nu e bună pentru că sunt pericole la tot pasul. Mai ales după ce am văzut în ultima lună că e în școli... m-a luat capu'! Ce e mai grav e că multe victime sunt chiar de vârsta băiețelului meu.

Tufaru: Mi s-a zis - "Hai că exagerezi și tu!"

Cât stă la școală sunt foarte liniștită pentru că acum are o învățătoare minunată. În clasa 0 a fost la o altă învățătoare. Și am decis, după ce a terminat clasa 0, să-l mut la altă clasă, din mai multe considerente. Unul dintre ele a fost faptul că învățătoarea de atunci era cam... nici nu știu ce cuvânt să-i atribui... cam indiferentă la tot ce se întâmpla în jurul ei. Și o dată m-am dus în clasă, pentru că ne dădea voie, copiii erau mici. Luca are acest "defect", caută să intre în vorbă mereu, să se joace... și un băiețel l-a împins. Am zis - doamna învățătoare, dar dvs. nu observați, nu spuneți nimic? "Păi ce-a făcut?" - "L-a împins" - i-am zis. "Hai, mă, ăla a fost împins?" - mi-a spus învățătoarea. Adică... mă prostea în față? Că dacă-l împingea un pic mai tare venea cu capul de cealaltă bancă!

Mi-a zis - "Hai că exagerezi și tu!" Ei, da, exagerez și eu? Bun. Deci copilul ăsta, dacă mai rămâne mult în clasă, ajungem la bullying. Ce facem? M-am dus la secretariat, am întrebat, mi s-a zis că e ok să fac o cerere de transfer și mi l-a mutat la o învățătoare... n-am cuvinte s-o descriu. Se ocupă foarte mult de copii, își dă interesul. De când a început școala n-am auzit să-mi spună copilul ceva sau să-mi zică "Mami, doamna mi-a făcut nu știu ce" sau "Mami, m-a bătut un copil"... nu există. Mă bucur că l-am mutat în altă clasă cu un colectiv de elevi și de părinți foarte buni. E bine că stă și la After School până la ora 3, au și masă caldă... A rămas și la doamna lui. Eu când i-am făcut dosarul am zis - Se poate să rămână cu doamna lui? Și mi-au zis "Da".

Copilului îi place că nu se merge mai departe cu lecția până când doamna nu se asigură că toată lumea a înțeles. La After îi mai pune să facă tot felul de jocuri gen Fazan, Telefonul fără fir... Când e cald afară ies în curte, l-am găsit de multe ori jucând "Țară, țară, vrem ostași" - a povestit Ioana Tufaru în emisiune.

