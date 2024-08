Actorul Marius Manole a uitat la ce filmare trebuia să ajungă și a cerut ajutor pe Facebook: "Chiar nu e o glumă!"

"Salutare! Oameni buni, astăzi trebuie să merg la un podcast. La ora 16. Eram ferm convins că am conversația pe undeva. Am căutat în tot telefonul. Știu că e aproape imposibil, dar știe cineva la ce podcast și adresa trebuie să merg? Mă gândesc că poate văd cei care mă așteaptă! M-ar ajuta foarte tare un share! Poate am noroc. Știu că pare, dar chiar nu e o glumă. Vă rog eu, nu comentați de dragul de a comenta! Vă rog!" a scris Manole pe contul său de socializare.

În cele din urmă, actorul a fost îndrumat de cei care-l așteptau la podcast. La scurt timp după ce a ajuns la studio, Manole s-a filmat și a transmis un nou mesaj:

"Pe mine mă iertați că am întârziat. Deci, na, oameni buni. Suntem în direct pe Facebook. Deci am ajuns. Am ajuns, sunt la filmare, uitați aici este podcastul. Este că n-am știut unde să vin? (i-a întrebat pe cei din jur - n.r.). Doamne ferește, unii au zis că e o chestie de marketing. Ce chestie de marketing, băi băiatule, că eram disperat. Da' eu nu mai știam. Am ajuns în siguranță, iată, nu a fost nici o glumă, n-a fost nici o poantă. Am ajuns boțit, am încercat să calc această cămășuță, dar nu s-a putut. Dar nu e nici o diferență. Nu poți să fii și cu o cămașă călcată și prost și boțit și bine. Sau invers, și boțit și prost și călcat și bine. Deci, gata, am ajuns. Haideți că închid că mă apuc de muncă," a mai spus Manole.

"Ai știut în subconștientul tău unde să vii. (...) " au replicat cei din studioul unde era așteptat actorul.

Marius Manole a spus recent că nu a citit foarte multe cărți la viața lui

În această vară, Marius Manole a mărturisit la un interviu din cadrul festivalului de teatru de la Sibiu că nu ar putea creeze un spectacol pentru că nu a citit multe cărți.

”Eu nu pot să scriu. Eu, ca să scriu, ar trebui să am lecturi. Nu le am. De aia spun, ca să mă întorc și să mă joc din partea cealaltă, eu nu pot să fac asta, pentru că sunt un actor fără cultură. Nu am o cultură bogată.

Nu sunt un om care a citit enorm. Nu sunt un om care a citit mult. Eu nu am spus ca oamenii să aibă cultură, am spus să aibă bun simț. Bunul simț nu înseamnă cultură.

Eu nu sunt un băiat citit. Eu am citit 20 de cărți la viața mea, eu nu pot să mă apuc să regizez pentru că nu știu. Ce să regizez? Eu sunt un actor care are nevoie de regizor.

Am văzut foarte mulți oameni care au furat o spoială de meserie și acum o fac pe aia și nu sunt buni. Așa că nu vreau să umplu rândurile ălea de actori, de regizori care se cred regizori”, spunea Manole.

