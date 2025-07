Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București

Staţiile de transport public din Bucureşti vor avea sisteme de informare a călătorilor despre programul de circulaţie a vehiculelor, conform unui proiect adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) în şedinţa de miercuri, care are o valoare estimată a investiţiei de aproape 178 de milioane de lei inclusiv TVA.



Hotărârea aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sistem ITS Integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor în staţiile de transport public" şi indicatorii tehnico-economici.



Investiţia vizează digitalizarea furnizării de informaţii privind programul de circulaţie a vehiculelor în staţiile de transport public, care reprezintă "prima interfaţă" cu pasagerii. Staţiile de transport public reprezintă "una dintre cele mai importante metode de a invita potenţialii utilizatori în sistem", se menţionează în actul normativ.



Prin instalarea unor mijloace de informare (panouri e-papper/totem e-papper şi ecran multimedia) în staţiile de transport public şi crearea unui centru de comandă şi control ce se va integra cu sistemele inteligente de transport (ITS) viitoare va creşte gradul de atractibilitate al transportului public în Bucureşti, conform documentelor ataşate actului normativ.



Potrivit acestora, investiţia va asigura efecte benefice - integrarea şi interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii şi operatori, reducerea emisiilor generate de transport, prin eficientizarea operării serviciilor de transport public şi prin diminuarea repartiţiei modale a transportului privat individual, îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport prin creşterea nivelului de predictibilitate.

