Momentul când un avion F-35 al Marinei SUA s-a prăbușit în California. Ce s-a întâmplat cu pilotul - Video

Incidentul s-a petrecut în proximitatea bazei aeriene navale Lemoore, conform unui comunicat al autorităților, citat de CNN. Din fericire, pilotul a reușit să se catapulteze, în siguranță. Cauza accidentului este în curs de investigare.

KFSN, afiliată CNN, a prezentat flăcări și fum negru dens, care s-a ridicat de la locul impactului, într-o zonă agricolă plată și deschisă, aproape de baza aeriană, la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de orașul Fresno, în centrul Californiei.

O echipă locală de urgență medicală s-a deplasat la fața locului pentru a ajuta pilotul. Cal Fire a intervenit și ea, conform unui comunicat al biroului șerifului din județul Fresno.

Avionul aparținea escadrilei Strike Fighter Squadron VF-125, cunoscută ca „Rough Raiders”, a spus Marina Militară. VF-125 este o escadrilă de înlocuire a flotei, care e responsabilă de instruirea piloților și a echipajelor aeriene.

