Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...

După o vacanță recentă cu autorulota prin România, Laura Cosoi și familia sa și-au dorit o escapadă mai lungă și mai relaxantă în îndepărtata și exotica insulă Bali. Doar că, de la plan la realitate, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Bagajul de mână, uitat în avion

Totul a început încă de la escala din Dubai, unde Laura Cosoi a realizat că a uitat în avion un bagaj de mână esențial, care conținea lucruri importante pentru copii: pamperși, medicamente, haine de schimb, mâncare și jucării.

„Am uitat să vă spun că am uitat bagajul de mână în avionul care ne-a dus din România în Dubai, unde aveam tot ce ne trebuie până în Bali pentru zbor și noaptea din aeroportul din Dubai, de la scutece pentru Aida și până la medicamente, mâncare, jucării, cărți de colorat, haine de schimb, pijamale etc. Dar avem toți copiii. După ce le-am făcut un duș, le-am îmbrăcat cu aceleași haine”, a povestit actrița pe Instagram.

Chiar dacă cele patru fetițe au fost nevoite să poarte aceleași haine timp de aproximativ 30 de ore, Laura Cosoi a reușit să-și păstreze calmul și să trateze întreaga situație cu umor și flexibilitate.

Ajunși în Bali fără... cazare

La câteva ore după pierderea bagajului, o nouă provocare i-a așteptat în Bali. Familia Cosoi a aterizat la ora 04:00 dimineața și a realizat că... nu aveau cazare rezervată. Ambii părinți au crezut că celălalt se ocupase de acest aspect, astfel că au fost nevoiți să caute o soluție pe moment.

„Deci am ajuns. Este 4:30 dimineață și noi nu ne-am cazat. Adică nu avem cazare în prima noapte, după ce am zburat atâtea ore. Asta după ce am pierdut bagajul de mână. Am luat multe chestii la bagajul de mână și nu am mai avut de unde să le luăm. Cosmin caută cazare..., se termină cu bine povestea asta, când ai simțul umorului. Eu nu am nicio problemă că dorm în mașină, am mai făcut asta și cu autorulota”, a mai relatat Laura.

Soțul ei, Cosmin Curticăpean, a plecat să caute cazare la mai multe resorturi aflate pe lista lor, în timp ce copiii au dormit în mașină. Din fericire, micuții s-au adaptat ușor și au fost, potrivit Laurei, “foarte buni”, chiar și după zborul lung și lipsa confortului.

Neînțelegeri legate de rezervare și diferența de fus orar

Problema cazării a fost amplificată de diferențele de fus orar și de lipsa opțiunilor de rezervare la orele matinale. Laura Cosoi a explicat că, deși nu este prima dată când rezervă cazarea cu doar câteva ore înainte, situația de această dată a fost complicată de faptul că nu se puteau face rezervări pentru „ziua în curs” în sistemele online de booking.

„Am tot oscilat asupra cazării, căci am vrut să stăm în Ubud. Eu m-am bazat că se ocupă Cosmin, el s-a bazat că aleg eu ceva. Nu este prima oară când luăm cazarea cu câteva ore înainte, dar faptul că am aterizat după ora 00:00 ne-a încurcat planurile. Problema era că nu puteai face rezervare pentru ziua în curs, pentru că check-in-ul se făcea abia la 15:00 și nici cu o zi în urmă că nu aveai opțiunea pe site”, a povestit vedeta.

Totul e bine când se termină cu bine

În cele din urmă, întreaga poveste s-a încheiat cu bine, familia găsind un loc de cazare și bucurându-se, în stilul lor caracteristic, de vacanță. Cu toate că începutul călătoriei în Bali a fost plin de neprevăzut, Laura Cosoi a demonstrat din nou că poate gestiona cu zâmbetul pe buze cele mai dificile momente, mai ales când le trăiește alături de cei dragi.

„Pot doar să vă spun că aseară, dacă nu nu stăteam bine cu nervii puteam să îmi pierd mințile, doar că cel mai important este că nu mi-am pierdut umorul. Și spre disperarea lui Cosmin am facut o mulțime de glume pe seama bagajului de mână uitat pe undeva, dar din care nu ne lipsea nimic! lar dimineață la 6:30 eu râdeam cu lacrimi. Cum să îți planifici o vacanță cu o lună înainte, să cauți cazări seară de seară, să călătorești aproape 30 de ore și în prima noapte să dormi în mașină. Și cu 4 copii după tine. Cum??”, a mai scris ea dimineață ca o concluzie la cafea.

