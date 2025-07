Explozie mortală într-o fabrică de artificii din Thailanda: cel puțin nouă morți și mai mulți răniți

Tragedia a avut loc într-o zonă rurală a țării, iar autoritățile thailandeze au declanșat o anchetă de urgență pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, potrivit Euronews.

Deflagrație puternică, vizibilă de la kilometri

Explozia a avut loc în jurul orei locale 14:00 și a fost resimțită pe o rază de mai mulți kilometri. Martorii spun că suflul deflagrației a fost atât de puternic, încât geamurile locuințelor din apropiere s-au spart, iar unii localnici au crezut că este vorba de un cutremur.

„Am auzit o bubuitură puternică și am simțit cum pământul s-a zguduit. Când am ieșit din casă, am văzut un nor imens de fum care se ridica deasupra fabricii”, a declarat un martor pentru presa locală.

Nouă morți și mai mulți răniți, bilanț provizoriu

Conform primelor informații oficiale, nouă persoane au fost confirmate decedate, însă bilanțul ar putea crește, având în vedere că mai mulți angajați se aflau în incintă în momentul exploziei. De asemenea, câțiva răniți au fost transportați de urgență la spitale din regiune, unii în stare gravă, cu arsuri extinse.

Pompierii și echipele de intervenție au reușit să stingă incendiul generat de explozie, însă mai multe clădiri au fost complet distruse.

Ancheta în curs. Cauza ar putea fi neglijența sau o defecțiune tehnică

Poliția și specialiștii în materiale pirotehnice analizează mai multe piste, de la o eroare umană, până la defecțiuni tehnice sau depozitare necorespunzătoare a substanțelor explozive. Autoritățile au sigilat zona și interoghează personalul fabricii.

Un purtător de cuvânt al guvernului thailandez a declarat că astfel de incidente „sunt inacceptabile și vor fi tratate cu maximă seriozitate”.

Accidente frecvente în industria pirotehnică din Thailanda

Explozia de marți nu este un caz izolat. În ultimii ani, Thailanda s-a confruntat cu mai multe incidente grave în fabricile de artificii, unele operate fără suficiente măsuri de securitate. În ianuarie 2024, o explozie similară a ucis șase oameni într-o altă provincie.

În urma tragediei, au apărut voci care cer controale mai riguroase și revizuirea normelor de siguranță în fabricile de materiale pirotehnice, mai ales în zonele rurale, unde resursele de supraveghere sunt limitate.

Premierul thailandez a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut o anchetă rapidă și transparentă.

