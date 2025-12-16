CEC Bank atrage 25 de milioane de euro de la BEI pentru susținerea dezvoltării economice durabile

CEC Bank obține un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pe care îl va utiliza pentru finanțarea proiectelor din sectorul public care contribuie la dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția climatică.



Împrumutul BEI va ajuta România să promoveze coeziunea economică, asigurând echitatea socială. CEC Bank, bancă deținută de stat, are cea mai mare rețea bancară din România, facilitând finanțarea proiectelor la nivel național.



În plus, prin unitatea sa de consiliere, BEI va sprijini promotorii de proiecte să acceseze granturi în cadrul unui program paralel al Comisiei Europene, cunoscut sub denumirea de Facilitatea de Împrumut pentru Sectorul Public, sau PSLF.



„Acest parteneriat cu CEC Bank consolidează angajamentul nostru față de dezvoltarea durabilă în România”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.



„Obiectivul nostru este să sprijinim inițiative care permit comunităților locale să fie reziliente și adaptabile în fața schimbării. Acesta este un exemplu excelent al modului în care activitatea noastră de creditare și expertiza noastră de consiliere pot fi combinate pentru a crea îmbunătățiri reale la nivel local”, a adăugat Ioannis Tsakiris.



Acordul de finanțare se încadrează într-o componentă a Pactului Verde European, cunoscută sub denumirea de „Mecanismul pentru o Tranziție Justă”, care oferă o combinație de împrumuturi BEI și granturi ale Comisiei pentru entitățile publice din regiunile cele mai afectate de tranziția climatică.



„Susținerea proiectelor de investiții ale administrațiilor publice locale, care contribuie direct la dezvoltarea comunităților și la îmbunătățirea calității vieții, reprezintă o direcție strategică pentru CEC Bank. Finanțarea oferită prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții adaugă valoare în termeni de stabilitate și încredere, prin costuri competitive și maturități adaptate proiectelor de infrastructură. Această colaborare consolidează rolul CEC Bank ca principal partener financiar al autorităților locale în implementarea investițiilor esențiale pentru dezvoltarea României”, a declarat Bogdan Neacșu, CEO al CEC Bank.

BEI



Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deținută de statele sale membre. Structurată în jurul a opt priorități-cheie, BEI finanțează investiții care contribuie la obiectivele politicilor UE, prin susținerea acțiunilor climatice și a mediului, digitalizării și inovării tehnologice, securității și apărării, coeziunii, agriculturii și bioeconomiei, infrastructurii sociale, investițiilor cu impact ridicat în afara UE și uniunii piețelor de capital.



Grupul BEI, care include Fondul European de Investiții (FEI), a semnat aproape 89 miliarde euro în finanțări noi pentru peste 900 de proiecte cu impact ridicat în 2024, stimulând competitivitatea și securitatea Europei.



Toate proiectele finanțate de Grupul BEI sunt în conformitate cu Acordul de la Paris privind clima, așa cum este prevăzut în Foaia de parcurs a Băncii Climatice. Aproape 60% din finanțarea anuală a Grupului BEI susține proiecte care contribuie direct la atenuarea schimbărilor climatice, adaptare și un mediu mai sănătos.



Prin stimularea integrării piețelor și mobilizarea investițiilor, Grupul a susținut un nivel record de peste 100 miliarde euro în noi investiții pentru securitatea energetică a Europei în 2024 și a mobilizat 110 miliarde euro în capital de creștere pentru startup-uri, scale-up-uri și pionieri europeni. Aproximativ jumătate din finanțarea BEI în interiorul UE este direcționată către regiunile de coeziune, unde venitul pe cap de locuitor este sub media UE.



InvestEU



Programul InvestEU oferă UE finanțare esențială pe termen lung, prin valorificarea unor fonduri private și publice substanțiale în sprijinul unei redresări durabile. De asemenea, ajută la mobilizarea investițiilor private pentru prioritățile de politică ale UE, precum Pactul Verde European și tranziția digitală. InvestEU reunește sub un singur cadru multitudinea de instrumente financiare ale UE disponibile pentru a sprijini investițiile în UE, făcând finanțarea proiectelor de investiții din Europa mai simplă, mai eficientă și mai flexibilă. Programul este alcătuit din trei componente: Fondul InvestEU, Hub-ul de Consiliere InvestEU și Portalul InvestEU. Fondul InvestEU este implementat prin intermediul partenerilor financiari care investesc în proiecte, valorificând garanția bugetului UE în valoare de 26,2 miliarde euro. Întreaga garanție bugetară va susține proiectele de investiții ale partenerilor de implementare, sporindu-le capacitatea de asumare a riscurilor și mobilizând cel puțin 372 miliarde euro în investiții suplimentare.



CEC Bank



CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM-uri și POS-uri, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde produsele și serviciile bancare pot fi accesate 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a băncii, apelând gratuit Serviciul de Asistență Clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând website-ul www.cec.ro.

Grupul CEC Bank



Grupul CEC Bank a fost constituit prin achiziția, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.



Obiectul principal de activitate al FGCR îl reprezintă asumarea angajamentelor de garantare și emiterea de garanții din fonduri publice, surse proprii și orice alte surse pentru credite și alte instrumente de finanțare ce pot fi accesate de persoane fizice și juridice – producători agricoli și procesatori de produse agroalimentare, pentru desfășurarea producției agricole, depozitarea/procesarea produselor agricole și realizarea obiectivelor de investiții în aceste domenii. FGCR acordă garanții din sursele puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii sunt disponibile pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.