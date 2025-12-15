Carrefour mai pleacă din România? Câte magazine sunt în țara noastră

Încă nu se știe dacă mai pleacă, așa cum scria presa franceză, dar până atunci vă prezentăm cifrele momentului legate de Carrefour.

Carrefour a mizat pe investițiile în dezvoltarea segmentului de e-commerce în 2025, aducând doi noi parteneri importanți în ecosistemul său online - Bolt Food și Trendyol. Totodată, retailerul omnicanal și-a consolidat poziția de lider în e-grocery, având aproximativ 25% din cota de piață, odată cu extinderea accelerată a parteneriatelor pentru a include aproximativ 350 de magazine Carrefour în platformele online, dar și prin creșterea accesului clienților la un portofoliu larg de produse.

Anul acesta, Carrefour a continuat dezvoltarea parteneriatelor cu platforme precum Bolt Food și Trendyol. În prezent, rețeaua Carrefour este disponibilă în 31 de magazine prin Bolt Food, cu planuri de extindere în toate hypermarketurile în perioada următoare. Printre orașele disponibile se numără Arad, Baia Mare, Brăila, București, Buzău, Cluj, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara.



Trendyol, cel mai recent parteneriat de e-commerce, este disponibil la nivel național, cu livrare în aproximativ 72 de ore de la plasarea comenzii. Prin aplicație, utilizatorii au acces la categorii precum detergenți, produse pentru copii și bebeluși, cafea, articole de beauty și îngrijire personală, produse pentru curățenia locuinței, articole pentru animale de companie, jucării și electrocasnice mici. Performanța parteneriatului este susținută de categorii de bază, precum întreținerea casei, băcănie și produse cosmetice.

„Investițiile în e-commerce reprezintă o direcție strategică pentru Carrefour, pentru că ne permit să fim acolo unde este clientul - rapid și cu un portofoliu mereu accesibil. Extinderea parteneriatelor și integrarea accelerată a formatelor noastre în platformele digitale consolidează poziția Carrefour în e-grocery, unde deținem un sfert din piață și ne bucurăm de o cotă în creștere constantă. Pentru anul viitor, planurile noastre includ extinderea formatelor și a numărului de magazine disponibile în e-commerce, ceea ce ne aduce mai aproape de obiectivul de a oferi o experiență omnichannel completă. De exemplu, anul acesta am extins semnificativ magazinele disponibile în Glovo, cu peste 16 magazine integrate doar în ultimele două luni. De asemenea, ne vom concentra eforturile pe consolidarea operațiunilor cu Bringo, partenerul nostru principal în e-grocery”, a declarat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce și membru în Comitetul Executiv Carrefour România.

Leadership în segmentul de e-grocery la Carrefour



În prezent, în e-grocery, cele aproximativ 350 de magazine din rețeaua Carrefour, integrate în platformele de e-commerce, cu până la 50.000 de produse disponibile în Bringo, și aproximativ 25.000 de produse în platformele partenere, includ toate tipurile de formate ale companiei. Astfel, clienții se pot bucura de produsele disponibile în rețeaua Carrefour - Hipermarket, Market, Express și Supeco, la aceleași prețuri și oferte speciale. Oferta e-grocery se remarcă prin de produsele marcă proprie Carrefour și parte din programele originale Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânza Românească, cu vinuri recunoscute internațional și brânzeturi realizate împreună cu artizanii români, precum și o largă selecție de produse proaspete, precum fructele și legumele parte din Grădina Noastră și Creștem România BIO. Printre cele mai achiziționate produse în platformele digitale se numără apa plată, pieptul de pui dezosat, bananele, afinele românești și laptele.



Planurile companiei includ continuarea dezvoltării parteneriatelor și a formatelor de magazine disponibile în platformele de e-commerce. În acest sens, echipa de E-commerce a fost consolidată, prin alăturarea Cristianei Găvănescu în calitate de Director Operațiuni Platforme Digitale, având în focus platforma Bringo, ce deține un rol cheie în ecosistemul e-grocery Carrefour. Cu peste 10 ani de experiență în retail alimentar, consultanță și e-commerce, Cristiana a coordonat operațiuni comerciale în mai multe piețe din Europa Centrală și de Est, a gestionat P&L-uri la nivel național și regional, a condus echipe comerciale complexe și a dezvoltat planuri de creștere care au livrat rezultate de două cifre.



Experiența sa include managementul operațional pentru marketplace, coordonarea strategiilor de selecție, pricing și promo, optimizarea portofoliului de categorii, analizele de date, dezvoltarea parteneriatelor FMCG și coordonarea cross-funcțională între verticalele comerciale, supply chain, marketing și produs.

Extinderea parteneriatului cu Glovo și Wolt în 2025 la Carrefour



Parteneriatul dintre Carrefour și Glovo a început în 2022, cu 15 magazine din 14 orașe din România. Astăzi, rețeaua s-a extins la peste 320 de magazine, dintre care peste 100 integrate anul acesta, iar 16 în ultimele două luni. Parteneriatul este disponibil în 76 de orașe din România, iar anul acesta au fost integrate orașe precum Bacău, Băile Felix, Bistrița, Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Deva, Florești, Galați, Hunedoara, Moșnița Veche, Popești-Leordeni, Pitești, Roman, Ipotești, Petroșani, Sânmartin, Slatina, Ștefăneștii de Argeș, sau Valea Lupui.



În aplicație, sunt disponibile până la 25.000 produse alimentare și nealimentare, din peste 30 de categorii, precum produse organice, fructe și legume, lactate, măcelărie, brutărie și patiserie, băcănie, mâncare gătită, produse congelate, pentru diete speciale, hrană pentru animale, jucării și cărți, articole pentru casă și grădină.



Prin platforma Wolt, clienții au acces la un portofoliu larg de produse din formatele Hipermarket, Market și Express, din 58 de magazine, din 30 de orașe. Parteneriatul a fost anul acesta extins cu încă 5 magazine noi, din orașe precum Timișoara, Cluj și Brașov, pentru a consolida rețeaua există. Livrarea se efectuează în aproximativ 60 de minute de la plasarea comenzii, direct către adresa specificată în aplicație.



Bringo, un parteneriat constant pentru Carrefour



Carrefour a debutat în zona de e-commerce în 2017, prin parteneriatul cu Bringo, partenerul nostru principal. În prezent, în platformă sunt integrate peste 100 de magazine din rețeaua Carrefour, atât hipermarketuri, cât și magazine de proximitate (Market și Express), cât și discounter (Supeco). Aplicația oferă acces la întreaga gamă de produse disponibile în fiecare format, ajungând până la 50.000 la livrările din hipermarket. Astfel, clienții au acces la 23 de categorii de produse, pentru a acoperi fiecare nevoie. În plus, utilizatorii se pot conecta cu contul Act for Good, pentru acumularea punctelor de loializare la fiecare sesiune de cumpărături, dar și pentru a accesa ofertele disponibile.

