Carrefour ia în considerare plecarea din Polonia
Data actualizării: 12:01 14 Noi 2025 | Data publicării: 12:00 14 Noi 2025

Carrefour ia în considerare plecarea din Polonia
Autor: Crişan Andreescu

carrefour
 

Planul de restructurare al Carrefour ar putea include vânzarea operațiunilor sale din Polonia, după ieșirea de pe piața din Italia și potențiala vânzare a subsidiarei din Argentina, a anunțat publicația poloneză Warsaw Business Journal.

Carrefour, cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susține Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât și de concurența puternică din partea lanțurilor de magazine cu preț redus.

Publicația franceză La Lettre anunța că JP Morgan a început să caute cumpărători pentru portofoliul din Polonia. În timp ce pare probabilă împărțirea magazinelor în rândul jucătorilor existenți, site-ul wiadomoscihandlowe.pl atrage atenția asupra interesului grupului ucrainean Fozzy, al cărui lanț de magazine Silpo intenționa de mult timp să intre în Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est.

Între timp, subsidiara Carrefour din România, care are 458 de magazine în 113 orașe, ar putea fi vândută grupului polonez Zabka (proprietarul brandului Froo). Zabka Group, care deja operează 122 magazine de proximitate Froo în Romania, este anunțat ca potențial licitator, dar a refuzat să confirme negocierile, spunând doar că va continua să evalueze oportunitățile de achiziții, anunță Agerpres.

