Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

În două cuvinte, fiindcă poate.

Taxa de 1% pe cifra de afaceri, măsurile de austeritate, recesiunea, comerțul online, ba chiar și maturizarea pieței, adică deșteptarea cumpărătorilor, toate au fost luate în calcul de către experții care au încercat să explice de ce s-ar retrage Carrefour din România.



Sigur, taxele care tot cresc fac piața din România mai puțin atractivă. Dar, unde mai găsește un retailer pleașca din România, în ce țară europeană mai sunt primării dispuse să concesioneze suprafețe imense de teren în mijlocul orașelor și să autorizeze funcționarea acestor mamuți comerciali, fără să țină cont de trafic și poluare?



E drept că mamuții au dispărut primii când s-a schimbat clima, că dinozaurii nu au reușit să se adapteze după ce a căzut meteoritul. Hipermarketul consumă mult, inclusiv timpul clienților, plecați în excursie printre munții de conserve. Din coșul umplut până la refuz cu alimente, că sunt mai ieftine cu 10%, arunci 20%, că se strică...cam la nivelul acesta e evaluată risipa alimentară. Așa că magazinul de proximitate, vechea Alimentara, începe să fie mai ieftin, dacă vorbim de coșul zilnic. Online-ul, livratorii, box-urile de tot felul lasă fără clienți halele imense în care hipermarketul vinde televizoare, tigăi sau haine cu preț redus.



Totuși, nu acesta este principalul motiv pentru care Carrefour ar pleca din România. Ci pentru că poate pleca oricând, nu e legat de România, Italia sau Argentina decât prin rata profiturilor. Sediul afacerii e la Bursa din Paris, unde apropo, acțiunile Carrefour au cam scăzut. Nu e o afacere locală, cum nu sunt nici băncile, care și-au retras capitalul fără regrete, în țările de origine, când a început criza financiară din 2008.



A fost bine, a fost rău că a venit Carrefour în România, acum 24 de ani? Ba chiar a renunțat la un hipermarket din Italia, în 2003, după succesul din București, grăbindu-se să mai deschidă alte magazine în țara care îl aștepta cu portofelele deschise.



Mii de afaceri mici și mijlocii, de la vechile buticuri din tablă la magazinele de la parterul blocurilor, au fost lichidate de gigantul francez, au dispărut zeci de mii de job-uri la ”Non-stop”. Balanța comercială s-a înclinat și mai mult înspre importuri. S-a încasat mai mult TVA, ne-am apropiat de modelul european, cu factură și bon fiscal. Comerțul modern s-a dezvoltat, au venit și alții după ce Carrefour a spart gheața, consumatorii au primit prețuri mai mici. Dar, pe de altă parte, producătorii locali, strânși cu ușa, fără forță de negociere, au fost lăsați fără capital de dezvoltare, a crescut dependența de importuri și tot așa.



Acum, că îngheață din nou consumul, e foarte probabilă retragerea unora dintre marile lanțuri. Cine va prelua magazinele Carrefour, dacă francezii pleacă, aceasta e marea întrebare? Cooperative de producție autohtone nu prea sunt, asocierea e o problemă de fond în România. Bursa de la București abia răsuflă, afacerile locale nu au suficientă forță financiară, ca urmare tot un gigant va înghiți Carrefour. Va scădea numărul oligopoliștilor, deci concurența, vor crește prețurile...Sau poate polonezii, care tocmai au început să dezvolte o rețea de magazine de cartier, ocupă ei piața Carrefour, până când vreo altă criză îi va face să se retragă.