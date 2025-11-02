€ 5.0851
Data publicării: 16:32 02 Noi 2025

ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă
Autor: Val Vâlcu

nicusor dan catalin drula Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a participat la mitingul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Generală a Capitalei. Ce spune IA despre asta?

”Vreau să rămâneți convinși că, în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ce faceți, vă încurajez să faceți în continuare și veți avea în mine un partener”, a spus Nicușor Dan.

Am întrebat Chat GPT dacă este în regulă ca președintele să deschidă un miting de partid și IA mi-a replicat cu două articole din Constituție:

”Articolul 84 alin. (1) – Incompatibilități:  în timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Interdicția de a fi membru de partid implică și obligația de a nu participa la activități de partid (cum ar fi campaniile electorale).

Articolul 3 alin. (3): autoritățile și instituțiile publice au obligația de neutralitate față de competitorii electorali. Asta se aplică inclusiv Administrației Prezidențiale — deci președintele, ca instituție, nu poate sprijini un partid”.

Mai-mai să cred dezinformarea lansată de IA, cel mai probabil o manipulare în spatele căreia se află Rusia. Noroc că mi-am amintit că Livia Stanciu, președinta ICCJ, spunea în 2013 că Înalta Curte e partenerul de nădejde al DNA. Deci, în România, arbitrul e bine să fie partener cu unul dintre jucători. Livia Stanciu n-a fost certată de judecătorii constituționali, dimpotrivă, a fost avansată în funcția de președintă a acestora.

Implicarea în campania USR a cetățeanului Dan, cu atribuțiile pe care Constituția și sistemul legislativ le oferă președintelui, mi se pare perfect constituțională, așa cum au fost și intervențiile lui Băsescu în susținerea PMP și ale lui Iohannis în campania PNL. 

Rușine, ChatGPT, rușine rușilor care îl manipulați!

