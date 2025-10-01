€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:55 01 Oct 2025

Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Autor: Val Vâlcu

ccr
 

Peste o săptămână, Curtea Constituțională va respinge obiecțiile de neconstituționalitate la proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Unii spun că judecătorii constituționali vor refuza din nou ajustarea pensiilor speciale, pentru că au mai făcut-o de câteva ori, iar jurisprudența nu le permite să ia altă decizie. Alții spun că va fi respinsă legea pentru că ”interesul poartă fesul”, că e o solidaritate de breaslă etc.

Dacă privim strict din punct de vedere al interesului personal, dimpotrivă, judecătorii CCR ar trebui să-și dea avizul pentru modificarea pensiilor speciale. Iar jurisprudența nu e un obstacol. Înainte de primul termen, din 24 septembrie, profesorul Tudorel Toader, fost judecător constituțional, a explicat de ce, doar că presa nu a fost atentă la declarația pe care a consemnat-o.

„Legea se interpretează și se aplică, se elaborează chiar, în contextul socio-economic în care urmează să fie aplicată. Să ne amintim 2009-2010, criza din perioada respectivă. Criza a fost argumentul pentru care anumite măsuri au fost declarate constituționale, la nivel european. Curtea Constituțională din Germania spunea frumos și temeinic că momentele de criză justifică chiar și un reviriment jurist-prudențial”, a spus judecătorul Tudorel Toader.

Care este contextul socio-economic, în 8 octombrie 2025, momentul deciziei CCR? Trecem printr-o criză bugetară majoră, avem o criză socială uriașă. Poți să respingi minima ajustare a pensiilor speciale, că nu-i putem spune reformă, cu două zile înaintea de întâlnirea Ecofin care va decide dacă sancționează România pentru deficit excesiv? 

”Referendumul poporului”

Să admitem că judecătorii CCR trec peste asta și nu văd încetarea de plăți, inclusiv pentru indemnizațiile pe care le încasează, drept o criză prea mare. În fond, treaba lor e să vegheze la respectarea ad literam a Constituției, nu la balanța de plăți. Însă, frustrarea socială generată de un nou vot negativ pe legea pensiilor aduce un risc pentru judecătorii CCR. Cel al unei reforme constituționale. Dacă actuala Constituție nu permite corectarea injustițiilor sociale, haideți să corectăm Constituția! Doar pentru o lozincă, USR-un nou partid la vremea aceea, a strâns 1 milion de semnături, atingându-și apogeul, în 2019. O nouă mișcare politică s-ar putea lansa din câteva click-uri de mouse, la câtă nemulțumire există în societate pe tema pensiilor speciale.
Președinții Băsescu și Iohannis au folosit referendumul ca să înhațe capital politic pentru al doilea mandat. Au fost referendumuri, orchestrate de sus în jos, care și-au atins obiectivul electoral. ”Referendumul poporului”, pornit de jos în sus, l-ar urca odată cu el și pe inițiator. Așa că se va găsi cine să o facă. Rezultatul...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Shein își deschide primul magazin fizic. Mutarea gigantului asiatic în Europa
Publicat acum 15 minute
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat acum 24 minute
Cum au apărut indicatoarele rutiere: le folosim zilnic, dar puțini le cunosc istoria
Publicat acum 27 minute
Rectificarea bugetară: De unde s-au tăiat bani
Publicat acum 37 minute
Horoscop 2 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close