EXCLUSIV  Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

Analistul politic Bogdan Chirieac atenționează, în editorialul momentului, înainte de întâlnirea din Alaska, dintre delegațiile președinților Donald Trump și Vladimir Putin, asupra unui scenariu de coșmar pentru România. Dacă președintele american nu va marca un succes la Anchorage, vom fi înconjurați, punctează analistul politic. Sigur, nu vorbim despre un război cu arme și muniții, dar la fel de sigur este că un eșec ar aduce Federația Rusă la granița noastră - și pe uscat, cu toate implicațiile unei asemenea mutări. 

Redăm, integral, avertismentul analistului politic Bogdan Chirieac: 

”România - cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

Lumea întreagă este cu ochii pe Alaska, acolo unde are loc întâlnirea președinților Donald Trump și Vladimir Putin. Sunt multe semne de întrebare. Multă lume contestă chiar întâlnirea care are loc. Europa este extrem de supărată, pe bună dreptate, că nu participă la aceste convorbiri. Efortul european de ajutorare a Ucrainei este comparabil cu cel al SUA.

Desigur, marele absent este Volodimir Zelenski, președintele care, de trei ani și jumătate, îi ține piept dictatorului Vladimir Putin. Cu toate acestea, un succes al acestor negocieri, constând în oprirea luptelor, ar fi benefic pentru toată lumea.

Se spun multe despre Donald Trump- și nu toate bune. Faptul că fiecare dintre părți a pierdut circa un milion de oameni, în 3 ani și jumătate de război, este groaznic pentru omenirea secolului XXI. 

Dacă nu se oprește conflictul, sunt toate șansele pentru Federația Rusă să ocupe întregul litoral ucrainean al Mării Negre, să facă joncțiunea cu Transnistria și să-și ia drept premiu Republica Moldova. 

România este statul NATO cel mai afectat de un posibil eșec al negocierilor de pace Trump - Putin. Brusc, ne-am trezi cu ruși în graniță, la propriu. Nu e vorba doar despre Bugeacul care ar reveni Federației Ruse, deci granița ar fi Delta Dunării, cât despre cotropirea Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că vom avea graniță directă- și pe uscat, cu Federația Rusă. E un scenariu de coșmar. 

România zilelor noastre vedem cu surprindere - sau fără - că a căzut în nas de una singură, fără să fie război pe teritoriul României, având întregul concurs al UE. În vremuri de pace, în țară, ne-am prăbușit economic, premierul ne anunță încetare de plăți. 

Vă dați seama ce se va întâmpla dacă Rusia va fi în granița României? Vă dați seama de războaiele hibride pe care le va duce Moscova aici, în flancul estic? Vă dați seama de nivelul de penetrare pe care-l vor avea rușii în România și, odată cu România, în interiorul întregii UE?

Pentru noi, succesul de la Anchorage este esențial, pentru existența noastră ca stat, ca stat membru NATO și al UE. Sigur, nu vor veni rușii cu tancurile în România, perspectiva aceasta fiind extrem de îndepărtată. Sigur că țări puternice, precum Polonia, se vor apăra în continuare.

Dar vom fi alături de Ungaria, un avanpost rusesc în UE, de Bulgaria, unde rușii se simt acasă, de Serbia, unde nu e foarte clară orientarea pro-est sau  pro-vest. România înconjurată, în graniță cu Federația Rusă, ar fi un coșmar. Să urmărim negocierile din Alaska și să ne dorim ca, într-un fel sau altul, Putin să fie oprit înainte să ajungă la Odesa, înainte ca Ucraina să rămână fără ieșire la Marea Neagră. Cu Ucraina acolo, se creează un tampon între România și Federația Rusă. Rămâne să facem tot ce se poate pentru ca Ucraina să devină, cât mai repede cu putință, stat membru NATO și al UE. În felul acesta, pericolul rusesc s-ar mai îndepărta”. 

