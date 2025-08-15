Data publicării:

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Zi decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump și Putin se întâlnesc, astăzi, în Alaska pentru discuții directe despre armistițiu și negocieri teritoriale.

Astăzi, în Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc pentru discuții, pe fondul incertitudinii privind obținerea unui armistițiu în Ucraina. 

Întâlnirea dintre liderii Statelor Unite și Rusiei la o bază aeriană din epoca Războiului Rece din Alaska - prima lor discuție față în față de când Trump s-a întors la Casa Albă - are loc pe fondul temerilor Ucrainei și liderilor europeni că Trump ar putea „vinde” Kievul, transmite presa internațională.

Trump, care afirmase cândva că ar putea încheia conflictul dintre Rusia și Ucraina în doar 24 de ore, a declarat joi, 14 august, că războiul, ajuns la trei ani și jumătate, s-a dovedit mult mai dificil de rezolvat decât își imaginase.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin vor decurge bine, organizarea unui viitor summit în trei cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski - care nu a fost invitat la întâlnirea de vineri - ar fi chiar mai important decât întâlnirea cu Putin de astăzi.

„Tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând”, a spus el. „Aș vrea să o văd desfășurându-se chiar în Alaska”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump vizează Nobelul pentru Pace. Orice armistițiu va implica Ucraina în negocieri

Trump încearcă să obțină un armistițiu care să-i întărească imaginea de pacificator la nivel mondial, demn de Premiul Nobel pentru Pace - obiectiv pe care a lăsat să se înțeleagă că îl interesează.

Liderul american a sugerat că reuniunea din Alaska are o probabilitate de reușită de 75% și că presiunea sancțiunilor economice l-ar fi determinat pe Putin să fie mai deschis către încheierea conflictului.

Ucraina și aliații europeni au fost încurajați de convorbirea lor telefonică de miercuri, în care, potrivit acestora, Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea de teritorii. Zelenski a declarat că Trump a fost de acord cu includerea unor garanții de securitate într-un acord postbelic, chiar dacă liderul american nu a menționat acest aspect în mod public.

Citește și: Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin

Totuși, apelul de miercuri le-a atenuat temerile privind un posibil acord Trump-Putin care ar lăsa Ucraina sub presiunea de a face concesii teritoriale și de altă natură.

Planul lui Vladimir Putin

Putin, confruntat cu o economie de război tot mai slăbită, are nevoie ca Trump să sprijine Rusia în ieșirea din multitudinea sancțiunilor occidentale înăsprite sau, măcar, să evite impunerea unor noi măsuri punitive - amenințare pe care liderul american a formulat-o deja.

Cu o zi înainte de summit, liderul de la Kremlin a sugerat și altceva pe placul lui Trump: un nou acord de control al armelor nucleare, menit să înlocuiască ultimul tratat rămas în vigoare, care expiră în februarie anul viitor.

Înainte de summit, Trump a afirmat că se așteaptă ca Putin să încheie un acord privind Ucraina, deși a oferit declarații contradictorii cu privire la șansele ca acest lucru să reușească.. La rândul său, Putin a apreciat ceea ce a descris drept „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt conflictului.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că pare că părțile au identificat un punct comun înainte de întâlnire. „Se pare că vineri se vor stabili câțiva termeni, pentru că Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în poziția de a spune nu (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a precizat sursa, care a dorit să rămână anonimă din cauza sensibilității subiectului.

Putin a impus condiții stricte pentru un armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi o încetare treptată a focului în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea unui acord anterior.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce își dorește, păstrând în același timp libertatea de a escalada conflictul în Ucraina, dacă dorește.

„Dacă rușii sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de încetare a focului, dar care să lase Rusia să controleze dinamica escaladării, fără a crea un fel de descurajare reală pe teren sau în spațiul aerian al Ucrainei... acesta ar fi un rezultat excelent din perspectiva lui Putin”, a spus Sam Greene, director al Departamentului pentru Reziliență Democratică de la Center for European Policy Analysis.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că mimează și încearcă să câștige timp pentru a ocoli sancțiunile americane, excluzând orice cedare de teritoriu către Moscova.

De asemenea, Trump a afirmat că schimburile de teritorii între Rusia și Ucraina ar putea reprezenta o soluție pentru deblocarea impasului.

Citește și: Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein

Regiunile pe care Rusia nu vrea să le piardă

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, vrea ca Trump să înceapă să refacă relațiile economice, politice și de afaceri reduse dintre cele două țări și, ideal, să nu facă acest proces dependent de progresele de pe frontul ucrainean.

Dar nu este clar dacă Putin este dispus să facă compromisuri în privința Ucrainei. Aflat la putere de un sfert de secol, liderul de la Kremlin și-a pus în joc moștenirea politică pe ideea de a ieși din război cu ceva ce poate prezenta propriului popor drept o victorie.

Principalul său obiectiv de război este controlul complet al regiunii industriale Donbas, din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk. În ciuda avansurilor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rus.

Putin dorește, de asemenea, controlul complet asupra regiunilor Herson și Zaporojie, eliminarea perspectivei aderării Ucrainei la NATO și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene.

Ucraina a declarat că aceste condiții sunt inacceptabile și echivalente cu a i se cere să capituleze. Președintele Volodimir Zelenski și-a petrecut o mare parte din ziua de joi la Londra, discutând despre apelul video de miercuri dintre liderii europeni și Trump cu premierul britanic, Keir Starmer. Liderii europeni au fost în mare parte ușurați de modul în care a decurs conversația, dar sunt conștienți că Trump este imprevizibil și tinde să acționeze din instinct, mai degrabă decât să urmeze un plan prestabilit.

De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnire?

Alegerea locației are o semnificație istorică: cei doi președinți se întâlnesc pe teritoriu american care a aparținut odată Rusiei. Alaska a fost a Rusiei până în 1867, când a fost cumpărată de Statele Unite. Ulterior, în 1959, a devenit stat american.

Asistentul prezidențial rus, Yuri Ushakov, a declarat că este un loc „logic” pentru întâlnire, cele două țări fiind separate doar de Strâmtoarea Bering.

Cei doi se vor întâlni în cel mai mare oraș din Alaska, Anchorage, situat în partea de sud a statului. Summitul de vineri marchează prima întâlnire bilaterală de acest nivel de la summitul din 2021. Reuniunea va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson.

Întâlnirea începe la ora 11:30, ora locală a Alaskăi, respectiv 21:30 ora României. Programul summitului include o sesiune bilaterală între cei doi lideri, urmată de o masă de lucru cu delegațiile celor două țări și o conferință de presă comună.

Citește și: Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 14:32
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Cele mai noi știri
acum 5 minute
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
acum 27 de minute
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
acum 29 de minute
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
acum 57 de minute
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
acum 58 de minute
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
acum 1 ora 15 minute
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
acum 1 ora 24 minute
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
acum 1 ora 40 minute
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel