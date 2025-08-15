Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri

Zi decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump și Putin se întâlnesc, astăzi, în Alaska pentru discuții directe despre armistițiu și negocieri teritoriale.

Astăzi, în Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc pentru discuții, pe fondul incertitudinii privind obținerea unui armistițiu în Ucraina.

Întâlnirea dintre liderii Statelor Unite și Rusiei la o bază aeriană din epoca Războiului Rece din Alaska - prima lor discuție față în față de când Trump s-a întors la Casa Albă - are loc pe fondul temerilor Ucrainei și liderilor europeni că Trump ar putea „vinde” Kievul, transmite presa internațională.

Trump, care afirmase cândva că ar putea încheia conflictul dintre Rusia și Ucraina în doar 24 de ore, a declarat joi, 14 august, că războiul, ajuns la trei ani și jumătate, s-a dovedit mult mai dificil de rezolvat decât își imaginase.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin vor decurge bine, organizarea unui viitor summit în trei cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski - care nu a fost invitat la întâlnirea de vineri - ar fi chiar mai important decât întâlnirea cu Putin de astăzi.

„Tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând”, a spus el. „Aș vrea să o văd desfășurându-se chiar în Alaska”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump vizează Nobelul pentru Pace. Orice armistițiu va implica Ucraina în negocieri

Trump încearcă să obțină un armistițiu care să-i întărească imaginea de pacificator la nivel mondial, demn de Premiul Nobel pentru Pace - obiectiv pe care a lăsat să se înțeleagă că îl interesează.

Liderul american a sugerat că reuniunea din Alaska are o probabilitate de reușită de 75% și că presiunea sancțiunilor economice l-ar fi determinat pe Putin să fie mai deschis către încheierea conflictului.

Ucraina și aliații europeni au fost încurajați de convorbirea lor telefonică de miercuri, în care, potrivit acestora, Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea de teritorii. Zelenski a declarat că Trump a fost de acord cu includerea unor garanții de securitate într-un acord postbelic, chiar dacă liderul american nu a menționat acest aspect în mod public.

Totuși, apelul de miercuri le-a atenuat temerile privind un posibil acord Trump-Putin care ar lăsa Ucraina sub presiunea de a face concesii teritoriale și de altă natură.

Planul lui Vladimir Putin

Putin, confruntat cu o economie de război tot mai slăbită, are nevoie ca Trump să sprijine Rusia în ieșirea din multitudinea sancțiunilor occidentale înăsprite sau, măcar, să evite impunerea unor noi măsuri punitive - amenințare pe care liderul american a formulat-o deja.

Cu o zi înainte de summit, liderul de la Kremlin a sugerat și altceva pe placul lui Trump: un nou acord de control al armelor nucleare, menit să înlocuiască ultimul tratat rămas în vigoare, care expiră în februarie anul viitor.

Înainte de summit, Trump a afirmat că se așteaptă ca Putin să încheie un acord privind Ucraina, deși a oferit declarații contradictorii cu privire la șansele ca acest lucru să reușească.. La rândul său, Putin a apreciat ceea ce a descris drept „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt conflictului.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că pare că părțile au identificat un punct comun înainte de întâlnire. „Se pare că vineri se vor stabili câțiva termeni, pentru că Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în poziția de a spune nu (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a precizat sursa, care a dorit să rămână anonimă din cauza sensibilității subiectului.

Putin a impus condiții stricte pentru un armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi o încetare treptată a focului în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea unui acord anterior.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce își dorește, păstrând în același timp libertatea de a escalada conflictul în Ucraina, dacă dorește.

„Dacă rușii sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de încetare a focului, dar care să lase Rusia să controleze dinamica escaladării, fără a crea un fel de descurajare reală pe teren sau în spațiul aerian al Ucrainei... acesta ar fi un rezultat excelent din perspectiva lui Putin”, a spus Sam Greene, director al Departamentului pentru Reziliență Democratică de la Center for European Policy Analysis.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că mimează și încearcă să câștige timp pentru a ocoli sancțiunile americane, excluzând orice cedare de teritoriu către Moscova.

De asemenea, Trump a afirmat că schimburile de teritorii între Rusia și Ucraina ar putea reprezenta o soluție pentru deblocarea impasului.

Regiunile pe care Rusia nu vrea să le piardă

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, vrea ca Trump să înceapă să refacă relațiile economice, politice și de afaceri reduse dintre cele două țări și, ideal, să nu facă acest proces dependent de progresele de pe frontul ucrainean.

Dar nu este clar dacă Putin este dispus să facă compromisuri în privința Ucrainei. Aflat la putere de un sfert de secol, liderul de la Kremlin și-a pus în joc moștenirea politică pe ideea de a ieși din război cu ceva ce poate prezenta propriului popor drept o victorie.

Principalul său obiectiv de război este controlul complet al regiunii industriale Donbas, din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk. În ciuda avansurilor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rus.

Putin dorește, de asemenea, controlul complet asupra regiunilor Herson și Zaporojie, eliminarea perspectivei aderării Ucrainei la NATO și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene.

Ucraina a declarat că aceste condiții sunt inacceptabile și echivalente cu a i se cere să capituleze. Președintele Volodimir Zelenski și-a petrecut o mare parte din ziua de joi la Londra, discutând despre apelul video de miercuri dintre liderii europeni și Trump cu premierul britanic, Keir Starmer. Liderii europeni au fost în mare parte ușurați de modul în care a decurs conversația, dar sunt conștienți că Trump este imprevizibil și tinde să acționeze din instinct, mai degrabă decât să urmeze un plan prestabilit.

De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnire?

Alegerea locației are o semnificație istorică: cei doi președinți se întâlnesc pe teritoriu american care a aparținut odată Rusiei. Alaska a fost a Rusiei până în 1867, când a fost cumpărată de Statele Unite. Ulterior, în 1959, a devenit stat american.

Asistentul prezidențial rus, Yuri Ushakov, a declarat că este un loc „logic” pentru întâlnire, cele două țări fiind separate doar de Strâmtoarea Bering.

Cei doi se vor întâlni în cel mai mare oraș din Alaska, Anchorage, situat în partea de sud a statului. Summitul de vineri marchează prima întâlnire bilaterală de acest nivel de la summitul din 2021. Reuniunea va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson.

Întâlnirea începe la ora 11:30, ora locală a Alaskăi, respectiv 21:30 ora României. Programul summitului include o sesiune bilaterală între cei doi lideri, urmată de o masă de lucru cu delegațiile celor două țări și o conferință de presă comună.

