Analiză șoc: Partidele au cei mai buni candidați la prezidențiale, cu excepția unuia

Simion, Șoșoacă, Diaconescu și Geoană mizează pe votul anti-sistem, care i-ar putea duce în turul doi. Lasconi aleargă în sens invers USR, încercând să intre pe culoarul main-stream, unde speră să-i intersecteze pe Ciucă și Ciolacu, care au deja o tură de stadion în avans.

Un vot anti-sistem este de așteptat, fiindcă s-a acumulat multă tensiune în societate. Cei tineri nu mai au răbdare, cei mai în vârstă au amintiri. E mai greu să-i păcălești încă odată, cu promisiunea că vor trăi bine anul viitor, an în care vine nota de plată pentru anul electoral în curs. Ce nu se știe este cât de mare va fi acest vot anti și cum se va distribui între cei patru-cinci candidați. Va rămâne fragmentat sau unul dintre ei va aduna rezultatele nemulțumirii populare, urcând în turul doi?

Ambele variabile pot fi influențate de o zburătoare-lebăda neagră- care poate ateriza din senin, stârnind emoții și punând în mișcare electoratul, cu un dosar aruncat pe piață, cu o descindere, cu un filmuleț postat la momentul oportun pe rețelele sociale. Evident, totul depinde, într-un astfel de caz, de modul în care va reacționa fiecare candidat în parte. Parafrazându-l pe Chuck Berry, ”before the show you never can tell”. Nu poți spune niciodată cum e, până n-ai văzut filmul.

Lui Ciucă și Ciolacu, pe de altă parte, li s-a reproșat de către unii analiști că nu stârnesc emoții, că nu electrocutează sala, când țin un discurs. Păi, tocmai de emoții nu au nevoie. Ăsta, de fapt, e avantajul lor, că nu stârnesc emoții puternice: dacă sunt greu de iubit, sunt și greu de urât. Restul e treaba mașinăriei de partid. Care mașinărie are un motiv serios să tragă pentru candidat- parlamentarele vin la numai o săptămână după turul întâi al prezidențialelor.

Iar candidații sunt, să recunoaștem, cei mai buni pe care partidele îi puteau da în acest moment. Aveți un exemplu, e altul mai bun, pentru partidul său, decât sunt candidații trimiși astăzi la start? Aveau în partid altul mai bun decât Ciucă sau Ciolacu? Cu ce ajuta un partid ca PNL sau PSD susținerea unui independent?

În cazul USR, da, ar fi ajutat. Un independent (vorba vine, că e membru fondator al partidului) ar fi avut mai multe șanse să intre în turul doi, ar fi tractat partidul la un scor care să-l așeze altfel la masa negocierilor. Nicușor Dan era soluția pentru USR: agreat de nucleul dur al electoratului progresist, credibil în rolul de conservator cu valorile familiei, aflat la distanță sigură de imaginea politicianului de meserie, putea ținti 20 de procente, care să-i asigure intrarea în finală, iar USR-ului intrarea în Palatul Victoria. Poate, tocmai asta nu l-a vrut USR. Opoziția e mai confortabilă, Senatul îi va oferi un salariu decent și mașină la scară lui Stelian Ion, cap de listă, cum i-a oferit și lui Vlad Voiculescu, Bruxelles-ul, la pachet cu imunitatea parlamentară și fără bătaia de cap a guvernării. Cu 7-8 procente, prinde loc pe listă și Clotilde Armand, nici nu mai are cine să se supere când se vor număra voturile lui Lasconi.

