Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

„Am văzut multe comentarii pe tema asta, dar mai puțin chestiunea de la Timișoara, eu nu văd niciun fel de greșeală de protocol. Dar, dincolo de asta, e o chestiune foarte serioasă. Adică eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeam la unu noaptea, știam câți kilometri avem de lucrat pe linia tramvaiului 5. În poziția de președinte, sunt cu totul și cu totul alte informații pe care a trebuit să le asimilez, într-un termen foarte rapid. După o săptămână, m-am dus la Vilnius, la o reuniune B9, a trebuit să învăț foarte repede care sunt relațiile bilaterale cu toate acele țări cu care m-am întâlnit. Deci, au fost niște lucruri foarte specifice pe care a trebuit să le asimilez și pe care încă le asimilez”, a spus Nicușor Dan.

Exact asta spunea și UDMR, în decembrie 2023, când a inițiat schimbarea legii electorale, proiect votat de Senat și Cameră în februarie-martie 2024. UDMR ceruse ca alegerile prezidențiale să se desfășoare cu 90 de zile înainte de termenul la care ajunge la final mandatul de preşedinte, acordând posibilitatea pregătirii preluării mandatului de către preşedintele nou ales. În SUA alegerile prezidenţiale se desfăşoară întotdeauna în prima zi de marţi a lunii noiembrie, iar preşedintele este învestit în noul mandat cu data de 20 ianuarie a anului următor, se arăta în expunerea de motive, conform Agerpres.

Cei care s-au grăbit, atunci, să-l critice pe Kelemen Hunor că face jocul lui Ciucă sau Ciolacu, au acum ocazia să constate că, de fapt, încerca să-l ajute pe Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile