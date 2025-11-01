Eroii au plecat, fie la pensie, fie în străinătate. Unii s-au sinucis, nemiasuportând stresul, alții au făcut infarct, de oboseală, între două gărzi și o anchetă de malpraxis. Nou-veniții, cei care ar trebui să ne bage pensiile pe card și să ne scoată litiazele pe cateter nu se prea înghesuie la specialități grele: chirurgie, neurochirurgie, chirurgie pediatrică, unde erau 10 pe loc la admitere. De ce se lupta, pe vremuri, crema facultăților de medicină să ajungă acolo unde era cel mai greu și de ajuns și de stat? Unde, după o operație de opt ore, mai vine o urgență care te ține trei ore în sală, iar apoi vizita, discuțiile cu familiile care plâng pe hol, rapoartele, studenții, vizIta de seară și tot așa, într-un ritm infernal, într-un stres infernal?



Pentru statutul social, oferit de pacient: ”domnul doctor care m-a salvat” era văzut ca al doilea părinte, pentru că oferise a doua viață pacientului. Statutul material era oferit de familia pacientului, la plic: domnul doctor să n-aibă grijă de nimic altceva decât de fiul meu, de mama mea, de soția mea pe care o îngrijește. Să nu se gândească la facturi, la cum plătește ratele la garsonieră, sau de unde face rost de bani pentru cel mai nou tratat de chirurgie.



Cu statutul material au rezolvat procurorii și judecătorii, promovați, recompensați, pensionați la vârste fragede, fiindcă au reușit să lichideze flagelul corupției din spitale, că altceva n-au prea lichidat. Medaliile primite de medici pentru că au stat mii de ore nedormiți, pentru că au acceptat radiații ca la Cernobâl ca să monteze stenturi sub control radiologic au primit medalii de la Onorata instanță:, doar că nu se prind la piept, ci la mâini: cătușe, fără drept de suspendare.



Statutul material a fost, cât de cât reparat: salariul, cu tot cu cele 7-8 gărzi pe lună, se apropie ușor de salariul șefului de raion Legume-Fructe dintr-un supermarket, cum se numește astăzi vechiul Aprozar. Statutul social poate fi rezumat în câteva cuvinte: doctorițe criminale, corbi în halate albe, malpraxis, pușcărie.



În epoca medicinii eroice, medicul se lupta cu boala, astăzi, pacientul se luptă cu medicul. Eroii sunt chat gpt, dr. google, influencerul, naturopatul, bioenergoterapeutul... Și, evident, procurorul chemat să pedepsească orice eșec în atingerea perfecțiunii.



Nu-i convine, nu-i nevoie să se sinucidă: medicul poate să plece în țări mai puțin perfecte, unde se operează după Ghidul Socientății de Chirurgie, nu după Codul Penal. Anul trecut, de exemplu, s-a dublat numărul solicitărilor de acte pentru emigrare. Sau poate alege specialități mai puțin stresante, cu program fix.



Da, dar cine o să ne opereze? Că cine o să ne plătească pensia am stabilit: nepalezii. Și o a doua întrebare: pe cine o să mai opereze sistemul medical din România? Doar pe cei cu bani.



Medicina defensivă, la care vrând-nevrând trebuie să apeleze medicii, ca să se apere, înseamnă mai multe teste, acoperirea cu hârtii, complicarea procedurilor, la un nivel pe care nu ni-l permitem, ca finanțare, planificarea intervențiilor, deci liste de așteptare la tot mai puțin chirurgi, că tot mai puțini rezidenți sunt dispuși să riște în această specialitate. Ori, banul jos, în privat, la București, Viena, Istanbul.



Suntem ”scrufuloși la datorie” cu medicii, așa că plouă cu reclamații. Să vedem cum va fi când medicii vor fi scrupuloși cu regulamentele și procedurile, începând cu Codul Muncii, care îi apără de burn-out, până la Ghidurile de practică, pe care le vor aplica la virgulă, lăsând jumătate dintre pacienți să aștepte. Că atâta are capacitate reală de tratare sistemul. Extrem de revendicativii românii care vor o țară ca afară, nu fac mai nimic din ce se face pe afară. Jumătate dintre cei care folosesc sistemul sanitar public sunt blatiști, nu plătesc cursa, și în plus au pretenția să meargă cu Bolt Premium, ori cu Uber Black, nici măcar cu Comfort.



Cum spuneam, buticul cu eroi s-a închis. Hipermarketul, corporația...spitalul regional la care visează atâția va schimba regulile jocului. Medicina defensivă spre care populismul politicienilor, media și rețelele împing sistemul nu va putea fi susținută de acesta.



Nu e nevoie ca medicii să protesteze, în Piața Victoriei, nu e nevoie să oprească lucrul, e suficient să aplice toate regulamentele existente acum, să urmeze strict protocoalele, să nu facă gărzi suplimentare. Cozile care se vor forma în jurul spitalelor vor țipa mai mult decât lozincile de la miting.