Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

Pentru cei care și-au cumpărat diploma de la o facultate de agroturism specializată în inginerie (?!), precizez că Alexandru al VI-lea, cunoscut sub numele de Papa Borgia, a fost implicat în numeroase scandaluri (nepotism, corupție, orgii). Abuzurile din timpul mandatului său au ”contribuit” în mare măsură la declanșarea Reformei protestante.

Desigur, USR are destui credincioși care se vor face că nu văd ipocrizia, dublul discurs, aroganța, care se vor face ca nu înțeleg mesajul aruncat în dispreț, pe Facebook, de ministru:

”În anul 2 (1994 n.red.) m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat (...). Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra(...). Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru” etc.

Pe scurt, lozinca minerilor care îi alergau pe studenți în 1990: ”Noi muncim/afacerim, nu gândim”.

Atenție, dragi copii care vă tociți coatele pe băncile facultăților, de stat sau private, aflați că vă pierdeți vremea cu examene, licențe, dizertații, că poți urca în politică până la vârful statului, pornind de la agent de vânzări, cu liceul la bază. Dacă ești tare la strâns like-uri, dacă te propune partidul la care cotizezi, că, de, ai dobândit între timp propria afacere, ți-ai făcut firmă, pentru că sunt impozite mai mici pe dividende decât pe salarii... Deci, dacă îți cere țara s-o salvezi, dintr-un post unde se învârte cașcavalul, așa ca la Transporturi, te bagi, ce Dumnezeu, n-o să te împiedice o diplomă de doi bani? Costă doar trei sute de lei taxa de licență în sesiunea de toamnă. Mai e nevoie doar de puțină trădare, de exemplu s-o arunci din barcă pe Lasconi, pe care o susțineai frenetic când era șef ta de partid. Dar, contextul se schimbă, trebuie să-i faci loc noului șef, cel care te pune ministru, asta înseamnă ”să înveți continuu cum se fac lucrurile mai bine și să fii cu ochii pe obiectiv”.

Iar ministrul Apărării și-a atins obiectivul. De fapt, toată lumea e mulțumită: Nicușor Dan, ori Fritz, ori Bolojan nu au a se teme că ministrul Apărării mai poate crește în sondaje, că le amenință locul, acum sau în viitor. USR își menține postul, când se face scut să-și apere prostul. PSD și AUR au rezolvat ecuația: reformiștii = vechea clasă politică, QED. Noile partide au de acum SENS, cu Moșteanu REPER pot rupe segmente importante din așa-zisa Dreaptă.

Ministrul Apărării va rămâne în funcție, așa cum a rămas Orban, chiar dacă a fost prins la un cigar-party, în lock-down.

De fapt, nu Moșteanu ar trebui să-și dea demisia, ci ministrul Educației, Daniel David. Cheltuie mulți bani degeaba pe universități, masterate, doctorate. Diplomele ”nu le trebuie studenților în joburile private și afaceri”, spune clar ministrul Apărării, diploma devine o prioritate doar pentru un post la stat. De unde trebuie să concediem 13.000 de oameni cu diplomă, cum s-a decis în Coaliție.

David, pa!