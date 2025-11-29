€ 5.0906
Melci de peste 100.000 de dolari, furați peste noapte. Erau destinați restaurantelor Michelin
Data publicării: 11:13 29 Noi 2025

Melci de peste 100.000 de dolari, furați peste noapte. Erau destinați restaurantelor Michelin
Autor: Iulia Horovei

melci mancare Melci în valoare de 100.000 dolari, furați în Franța. Sursa foto: Freepik
 

Melci în valoare de peste 100.000 de dolari, destinați restaurantelor Michelin, au fost furați de la un crescător francez.

Melci în valoare de peste 100.000 de dolari, destinați restaurantelor Michelin, au fost furați la începutul acestei săptămâni de la un crescător francez, lăsând furnizorul în dificultatea de a-și reface stocurile în sezonul sărbătorilor de iarnă, potrivit CNN.

„Acesta nu este deloc mesajul pe care credeam că îl vom scrie înainte de sărbători”, a scris marți pe Facebook compania L’Escargot Des Grands Crus. „Am fost victimele unui furt, iar stocul nostru de melci proaspeți și congelați a fost furat”.

O afacere de familie, L’Escargot Des Grands Crus, crește anual aproximativ 350.000 de melci, pregătind escargo-ul „cu cea mai mare grijă”, potrivit site-ului firmei.

Cum au activat hoții

Furtul de melci a fost „un șoc, de neînțeles și o lovitură reală pentru întreaga echipă”, a transmis ferma din Bouzy, în nord-estul Franței, pe Facebook. Hoții au intrat în fermă fără să fie detectați și au forțat clădirile în care erau depozitați melcii, a relatat postul public France Info. Gardul care înconjura proprietatea a fost tăiat.

Odată intrați, hoții au găsit rafturi „pline de melci: în borcane, proaspeți, congelați”, a povestit Jean-Mathieu Dauvergne, proprietarul fermei, pentru France Info. Imagini de după furt au arătat frigidere aproape complet goale. Însă o parte din stocul furat nu era pregătit pentru consum, a relatat postul. Cochiliile melcilor nu erau curățate, iar untul specific preparatului nu fusese încă făcut.

„Nu poate fi consumat direct”, a spus Dauvergne.

Peste 450 kilograme de melci au fost furați

În total, hoții au furat aproape 450 de kilograme de melci, a relatat France Info.

L’Escargot Des Grands Crus va încerca să-și refacă stocurile înainte de Crăciun și Revelion, întrucât 60% din veniturile anuale sunt realizate în această perioadă, potrivit sursei.

Dauvergne a reușit totuși să aprovizioneze unele restaurante - inclusiv o parte dintre clienții săi cu stele Michelin - după furt, a relatat France Info.

Alți crescători de melci au intervenit pentru a-i vinde lui Dauvergne din propriile stocuri la prețuri reduse, potrivit postului.

„Suntem gata să-l ajutăm rapid, pentru ca el să-și poată salva sezonul”, a declarat Alexandre Maire, un alt crescător de melci din Vosges.

x close