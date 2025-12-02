Atentat asupra candidatului la preşedinţia Peru: Rafael Belaunde, vizat de un atac armat în plină zi

Candidatul la prezidenţialele peruane din 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat petrecut în oraşul costier Cerro Azul, situat la aproximativ 150 de kilometri sud de Lima. Incidentul are loc într-o perioadă în care Peru se confruntă cu un val fără precedent de violenţe atribuite crimei organizate, relatează AFP, conform News.ro.

Potrivit declaraţiilor oferite presei de şeful poliţiei peruane, generalul Oscar Arriola, „au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” asupra vehiculului în care se afla politicianul în vârstă de 50 de ani, lider al formaţiunii de dreapta Libertatea Populară.

Poliţia a confirmat ulterior, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că nici Belaunde, nici însoţitorii săi nu au suferit răni provocate direct de gloanţe.

Imagini cu Belaunde însângerat au devenit virale

La scurt timp după atac, o fotografie în care Belaunde apare cu faţa şi cămaşa pătate de sânge a început să circule rapid pe reţelele sociale şi a fost preluată de mai multe posturi de televiziune. Imaginea a stârnit îngrijorare, însă explicaţiile oficiale au venit relativ repede.

Generalul Arriola a precizat că sângele ar proveni de la răni superficiale produse de cioburi rezultate în urma spargerii parbrizului, lovit de trei gloanţe. Oficialul nu a clarificat dacă fragmentele de sticlă l-au rănit pe politician sau pe şoferul acestuia, însă a subliniat că niciunul dintre ocupanţii vehiculului nu se află în pericol.

Belaunde a spus poliţiştilor că nu a primit ameninţări înainte de incident, ceea ce face atacul cu atât mai alarmant în contextul deteriorării climatului de securitate din Peru.

Reacţii politice: „Un început prost de campanie”

Atacul a generat reacţii rapide în mediul politic. Fostul ministru Pedro Cateriano, fondatorul partidului Libertatea Populară, a condamnat ferm incidentul în cadrul unui interviu pentru postul de radio RPP.

„Acesta este un început prost de campanie (…) Acest atac armat asupra lui Rafael Belaunde trebuie condamnat ferm”, a declarat Cateriano, care a subliniat că „el este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul”.

Cateriano a atras atenţia asupra situaţiei extrem de tensionate în care se află Peru: „Ţara se confruntă, din păcate, cu un climat de activitate criminală activă”.

O campanie electorală sub semnul violenţei

Peru urmează să organizeze alegeri generale, atât prezidenţiale, cât şi legislative, pe 12 aprilie 2026. În ciuda notorietăţii dobândite în ultimele ore, Rafael Belaunde nu se numără în prezent printre favoriţii cursei. Sondajele sunt dominate de fostul primar al Limei, Rafael Lopez Aliaga, şi de Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, ambii politicieni de dreapta.

Rafael Belaunde, în vârstă de 50 de ani, provine însă dintr-o familie cu tradiţie politică importantă: este nepotul fostului preşedinte Fernando Belaunde, care a condus Peru în două mandate, între 1963-1968 şi 1980-1985.

Peru, în plină criză de securitate

În ultimii ani, Peru se confruntă cu o escaladare a criminalităţii organizate, alimentată de reţele de extorcare extrem de violente. Numeroase bande cer taxe de protecţie şi nu ezită să ucidă pe cei care refuză plata, generând proteste masive în marile oraşe, la care au participat în special tineri, dar şi reprezentanţi ai sectorului transporturilor şi ai comerţului, cei mai afectaţi de extorcări.

Criza de securitate a avut consecinţe politice majore. Pe 10 octombrie, parlamentul a demis-o în procedură accelerată pe preşedinta de atunci, Dina Boluarte, considerând că autorităţile nu reuşesc să controleze violenţele. Preşedintele legislativului, José Jeri, asigură în prezent interimatul până la depunerea jurământului de către viitorul preşedinte, în iulie 2026.

Un semnal de alarmă pentru campania electorală

Atentatul eşuat asupra lui Rafael Belaunde reprezintă un nou semnal de alarmă cu privire la fragilitatea situaţiei din Peru. Incidentul readuce în discuţie nevoia urgentă de măsuri de securitate suplimentare pentru candidaţii politici şi pentru cetăţeni, într-o perioadă în care crima organizată îşi extinde influenţa.

Pe măsură ce campania pentru alegerile din 2026 se intensifică, autorităţile se află în faţa unei provocări majore: să garanteze libertatea procesului democratic, într-un context dominat tot mai mult de violenţă şi intimidare.